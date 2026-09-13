Пулев: България сменя инвестиционния модел с технологии и висока добавена стойност
Вицепремиерът и китайският министър на търговията Уан Уънтао подписаха меморандум за нов механизъм за инвестиционно сътрудничество
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Вицепремиерът и китайският министър на търговията Уан Уънтао подписаха меморандум за нов механизъм за инвестиционно сътрудничество
Хан Джън подкрепи повече инвестиции и по-голям стокообмен, а огромният дефицит показва защо София настоява за повече български износ
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Технологията превръща въглерода от пластмасата в протеини и хранителни съставки, но експерти предупреждават, че няма да реши кризата с отпадъците
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Каква е причината?