Мрачна прогноза! Ще спрат ли да произвеждат електрически коли

Кризата в Ормузкия проток - един от най-важните морски проходи в света, може да има много конкретни ефекти и за индустрията на електрическите автомобили. Според анализ на консултантската фирма Berylls, ако трафикът в тази област спре за дълго време, глобалното производство на електрически превозни средства може да спре до 2 месеца.

Основният проблем се отнася до батериите, т.е. сърцето на електрическите автомобили. За тяхното производство има нужда от няколко суровини, като някои са малко известни, но фундаментални. Сред тях е сяра, използвана в различни промишлени процеси, свързани с акумулаторите.

По-голямата част от този материал пътува по море, преминаващо точно от Персийския залив. Ако този маршрут бъде затворен, запасите започват да намаляват бързо. На практика, дори ако фабриките са готови да работят, без тези материали те не могат да произвеждат батерии, а следователно дори и електрически автомобили. Сегашните резерви, според експерти, биха били достатъчни само за няколко седмици.

Това не е само въпрос на материали. Кризата води и до повишаване на разходите за енергия, защото петролът и газът стават по-скъпи. Това пряко се отразява на производството на батерии, което изисква много енергия, и по този начин увеличава крайните разходи на електрическите автомобили.

Освен това транспортът става все по-бавен и по-сложен: корабите трябва да променят курса или да изчакат, а това създава закъснения в доставките. Резултатът е по-бавно производство, по-дълго време на изчакване за тези, които купуват кола и, вероятно, по-високи цени. Ситуация, която много прилича на тази на чиповете през последните години, когато недостигът на компоненти забави целия автомобилен сектор.

