Жегите вече удрят и джоба: Европа губи милиарди

Екстремните температури вече не са само климатичен проблем. Те намаляват производителността, нарушават доставките, увеличават инфлацията и струват милиарди евро на европейската икономика, предупреждават експерти.

Рекордните горещини, които обхванаха голяма част от Европа през последните дни, вече не се разглеждат единствено като климатично явление. Според анализ на Карстен Бржески, глобален ръководител „Макроикономика“ в ING, екстремните температури все по-силно влияят върху икономическия растеж, бизнеса и ежедневието на милиони европейци, предава БТА.

Пустеещи улици, затворени училища, отменени обществени събития, проблеми с железопътния транспорт и затруднения в работата на предприятия и болници – картината в редица държави напомни на ограниченията по време на пандемията от COVID-19. Разликата е, че този път причината не е вирус, а рекордните жеги.

Най-силно засегнати са Франция, Германия, Швейцария и Великобритания. Във Франция високите температури съживиха спомените за трагичното лято на 2003 г., когато около 70 000 души загинаха в Европа вследствие на екстремните горещини.

Жегите вече струват милиарди

Изследване, публикувано през 2021 г., показва, че само заради намалената производителност на труда европейската икономика е губила между 0,3 и 0,5% от брутния си вътрешен продукт през най-горещите години. В най-засегнатите региони загубите надхвърлят 1%.

Освен това високите температури увеличават разходите за охлаждане на сградите, нарушават веригите за доставки, създават проблеми за транспорта, земеделието и корабоплаването, както и водят до по-високи разходи за здравеопазване.

Проучване на Университета в Манхайм и Европейската централна банка сочи, че само през 2025 г. климатичните екстремуми са намалили европейския БВП с около 0,3%. Ако подобни явления зачестят, загубите могат да достигнат 0,8% до 2029 година.

По-скъпа храна и повече инфлация

Европейската централна банка вече предупреди, че продължителните горещини и суши могат да повишат цените на храните с между 0,4 и 0,9 процентни пункта, а през следващите десетилетия този ефект вероятно ще се засилва.

Експертите предупреждават, че все по-голям проблем ще бъдат прекъсванията във веригите за доставки, намаляващите приходи от туризъм и необходимостта от огромни инвестиции за адаптиране към климатичните промени.

Германия също е сред най-застрашените

Доскоро се смяташе, че най-големият риск е за държавите от Южна Европа. Новите анализи обаче показват, че Германия също е сред страните, които могат да понесат сериозни икономически щети.

Причината е, че голяма част от инфраструктурата, жилищата и индустриалните мощности са изградени за значително по-хладен климат и трудно понасят екстремните температури.

Според анализ на Climate Analytics, изготвен за Световната банка, Германия все още няма цялостна стратегия за справяне с риска от екстремни горещини, а адаптацията на инфраструктурата изостава от темповете на климатичните промени.

Термометърът се превръща в икономически показател

Все повече компании в Германия и Испания вече посочват екстремното време като една от основните пречки пред производството.

Ниските нива на реките затрудняват корабоплаването, жегите повреждат железопътната инфраструктура, а в някои случаи дори се налага ограничаване работата на електроцентрали заради недостиг на вода за охлаждане.

„Настоящата гореща вълна показва, че времето вече не е просто част от ежедневието. То все по-често се превръща в ключов фактор за икономическата активност“, посочва Карстен Бржески.

Според него термометрите постепенно се превръщат в един от най-важните показатели за състоянието на европейската

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com