Удрят ли собствениците на второ жилище? Нов данък разпали спорове

Идеята за по-висок данък върху второ и трето жилище предизвика сериозен дебат сред икономисти и финансови експерти, след като стана ясно, че управляващите обсъждат подобна мярка.

Според финансовия журналист Петър Илиев в България и в момента съществува форма на диференцирано облагане на имотите. Той припомни, че основното жилище на собственика се облага с 50% по-нисък данък.

„Първият имот се облага с намаление от 50 процента, тоест плащаме половин данък. Размерът зависи и от местоположението на имота“, обясни Илиев по NOVA.

По думите му все още липсва яснота как точно би функционирал евентуалният нов данък и по какви критерии ще се определя.

„Това засега е само предложение. Общините дори не разполагат с пълна информация за всички имоти, върху които трябва да се начисляват данъци“, коментира той.

Докторът по икономика Димитър Събев отбеляза, че приходите от данък върху недвижимите имоти остават сравнително ниски в България.

„Данъкът върху имотите осигурява под 2 процента от данъчните приходи в страната. Средното ниво за Европа е около 5 процента“, посочи икономистът.

Според него данъчната политика не служи единствено за пълнене на бюджета, а и за регулиране на определени икономически процеси.

„Някои хора държат по пет или шест жилища като инвестиция, докато много млади семейства изпитват затруднения да си купят собствен дом“, каза Събев.

Въпреки това той изрази съмнения, че подобна мярка ще постигне желания ефект.

„Този данък много лесно може да бъде заобиколен. Част от собствениците просто ще прехвърлят имотите си на свои деца или близки и така ще намалят данъчната тежест“, предупреди икономистът.

Петър Илиев постави и друг въпрос – дали облагането трябва да се определя според броя на жилищата или според тяхната стойност и площ.

Според експертите всяка промяна в облагането на недвижимите имоти ще трябва внимателно да бъде анализирана, тъй като засяга милиони собственици и може да окаже влияние върху пазара на жилища в страната.

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