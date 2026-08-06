Извънредно! Облаци дим над София! Кугър гаси пламъците на "Тракия" ОБНОВЕНА

Пожар избухна в столичния квартал „Левски Г“ в близост до строящ се пътен участък. По информация на зрител на NOVA огънят е обхванал сухи треви и ниска растителност на фронт от около 500 метра.

В непосредствена близост до пожара е имало паркирана строителна техника. За да ограничат разпространението на пламъците, в акцията са се включили багери, които са прокопали предпазни траншеи, съобщава dariknews.bg.

На място са пристигнали екипи на пожарната, които са започнали гасителните действия. Огънят е възникнал в район с полета край квартал „Враждебна“, като в близост има и жилищни сгради. По първоначална информация няма опасност пламъците да достигнат до тях. Пожарът е почти овладян. Няма данни за пострадали хора или нанесени материални щети.

По-рано днес от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ съобщиха, че само за последното денонощие пожарникарите в страната са реагирали на 180 сигнала за произшествия, като са ликвидирали 141 пожара. При инцидентите е пострадал един човек.

Борбата с големия пожар край 69-ия километър на автомагистрала „Тракия“ продължава с пълна сила. В гасенето вече се включи и втори военен хеликоптер „Кугър“ AS-532 AL от състава на Военновъздушните сили, съобщиха от Министерството на отбраната.

Машината е излетяла от 24-та авиационна база – Крумово в 17:13 часа по искане на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. По-рано днес, в 15:28 часа, към района беше изпратен и първи хеликоптер.

Пожарът избухна в района на отбивката за Велинград, близо до 69-ия километър на АМ „Тракия“, като първоначално обхвана сухи треви и лозови масиви, а впоследствие се разпространи към горски терени.

На място работят екипи на пожарната и доброволци от Белово, Брацигово, Панагюрище и Стрелча.

Заради огнената стихия движението по автомагистрала „Тракия“ в района временно е ограничено, а трафикът се пренасочва по обходни маршрути.

От Областната дирекция на МВР – Пазарджик увериха, че към момента няма опасност за населените места в района на пожара.