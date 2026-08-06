Пожар затвори АМ „Тракия“! Военен хеликоптер гаси огъня край Славовица

Голям пожар избухна край 69-ия километър на автомагистрала „Тракия“ в посока Бургас, в района на отбивката за Велинград. Огънят първоначално е обхванал сухи треви, след което се е разпространил към лозови масиви и вече навлиза в близката борова гора.

Заради усложнената обстановка в овладяването на пожара се включи и военен хеликоптер. Машината AS 532 AL Cougar от 24-та авиационна база е излетяла в 15:28 часа по искане на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и подпомага гасенето от въздуха.

На терен работят противопожарни екипи, които се опитват да ограничат разпространението на огъня.

Заради пожара движението по автомагистрала „Тракия“ в района е спряно и в двете посоки. Трафикът се пренасочва по обходен маршрут през път I-8: пътен възел „Мирово“ – Костенец – Белово – Пазарджик – пътен възел „Гелеменово“ и обратно.

От полицията призовават шофьорите да се движат с повишено внимание, да спазват въведената временна организация и да карат със съобразена скорост и безопасна дистанция.