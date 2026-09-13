Пожар затвори АМ „Тракия“! Военен хеликоптер гаси огъня край Славовица
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Трафикът се пренасочва по обходен маршрут
За по-малко от 24 часа полицаи откриха извършителя
Плевен. Веселин Венков и Милен Илиев ще лежат по 13 години и 4 месеца затвор при първоначален строг режим за грабеж и убийство на възрастен мъж от пле...