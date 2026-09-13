Дете игра с огън и подпали двор и гора
Три екипа гасят пожара
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Три екипа гасят пожара
Избухнал е малко след 5 часа сутринта в заведение на ул. „Черно море“, летовници от близките хотели са евакуирани
Заради огнената стихия движението по автомагистрала „Тракия“ в района временно е ограничено
Дъждът невинаги спасява – ето кои са най-разпространените заблуди
Историци смятат, че този мистериозен пламък е послужил като вдъхновение за легендата за Химера
Чудни имена черпят днес
Ето какво се посочва в съобщението
Пожарите унищожават мъчително хиляди животни
Нови пожари продължават да възникват в различни райони в страната. В борбата срещу огнения ад се включват самолети от чужбина
Бързата намеса на огнеборците спаси други над 20 автомобила от пожар на Свети Влас
Чества се още от времето на Цар Константин Велики
Информацията идва след края на втория кръг преговори в Истанбул
Не е ясно дали е чудо или някакъв трик
Заради неспазена дума по трансфер на играч
Обеща на Русия последствия, ако откаже примирие
Втори празник на Св. Йоан заедно с прочут лекар
Няма данни за пострадали
Получават и похвала от пожарникари
Община Любимец гори от 3 часа
Пожар гори във вилна зона "Дондуково"