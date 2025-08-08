Огънят в Сакар взе невинни жертви

32 мъртви бели щъркела, 6 изгорели костенурки, два таралежа и стотици насекоми са открили само при последния си обход природозащитнищите от екипа на „Зелени Балкани“ и доброволците от Студентския екологичен клуб „BARBATUS“ към Тракийския университет в района на Сакар след последния пожар. Жертвите обаче със сигурност са много повече. Наред с мъртвите животни са открити и живи щъркели и три оцелели костенурки, за които в момента се полагат грижи. Аутопсията на животните показва, че някои от белите щъркели са загинали от задушаване, а други от токов удар при опит да се спасят върху електропреносната мрежа.

Това са косвени жертви на човешка безотговорност, категорични са природозащитниците, които не крият болката си от поредната екологична катастрофа. В пламъците не загиват само гори – загива и биоразнообразието, животът на десетки беззащитни същества.

„Това са невидимите, но реални жертви на пожара – съществата, които нямат глас да викнат за помощ. Длъжни сме да ги чуем.“, споделят от екипа на „Зелени Балкани“.Жертвите обаче

Наред с мъртвите животни са открити и живи щъркели и три оцелели костенурки, които са в тежко състояние и за тях в момента се полагат грижи.

В подкрепа на екипите на терен, WWF България стартира кампания за събиране на средства, които ще бъдат използвани за лечение, транспорт, медикаменти и храна за пострадалите животни.

Всеки може да помогне чрез сайта: wwf.bg/pozhari

Природозащитниците апелират да не бъдем безразлични, защото природата няма втори шанс.

„Клечка кибрит може да унищожи живот, създаван от векове. Отговорността е наша“, категорични са защитнищите на природата.

