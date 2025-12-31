Топ синоптик с прогноза. Чака ни шантаво време, ето на кои дати пада снегът

Януари 2026 година се очаква да бъде с повече валежи, предимно от дъжд в населените места. През първата десетдневка с температури с 4 градуса над климатичните норми. Топъл и сух през втората десетдневка с температури с 3 градуса над климатичните норми и по-студено с температури с 1 градус под климатичните норми прeз третата десетдневка, с валежи от сняг, съобщи за Zapadno.com синоптикът Петър Янков.

В първата десетдневка

На 1 януари следобед ще се заоблачи и ще се затопли. От 2 до 6 януари ще започва чувствително затопляне. Ще бъде ветровито. Повече облаци се очакват над западните и южните райони и условия за слаби дъждове. Дневните температури в населените места ще достигат 9 - 14 градуса. От 7 до 10 януари слабо ще се понижат температурите с валежи главно в западните и северни части от страната. В планините ще вали мокър сняг.

През втората десетдневка

От 11 до 15 януари валежите от дъжд и сняг ще бъдат често явление. На 11, 12 и 14 януари по-съществени валежи се очакват в западните райони. В планините ще вали сняг. Дневните температури в населените места ще бъдат положителни - от 6 до 11 градуса. От 16 януари следва сух и топъл период, с мъгли в ниските места и слънце в планините. Ще продължи и в началото на третата десетдневка.

Трета десетдневка

От 20 до 24 януари се очаква сухо време, чести мъгли в ниските места и слънце в планините. От 25 до 29 януари се очаква период с валежи от сняг и чувствително застудяване. По-интензивни ще бъдат снеговалежите около 26 до 27 януари. В Добруджа се очакват и виелици с навявания. Дневните температури в традиционно топлите места ще достигат едва 1 - 2 градуса. От 30 януари ще се затопли слабо, без валежи.

