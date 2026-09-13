Смелият Свети Мирон. Не се сключват сделки и внимавайте с конете
Народните вярвания са доста на този ден
Следете всички новини, анализи и коментари за Януари. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Народните вярвания са доста на този ден
Превалява дъжд и сняг
Възможно е февруари да се окаже по-студен от януари
Съвпадът на Юпитер и Нептун в знака Риби носи възможност дори най-скритите желания да се сбъднат
Този момент се оказва съдбоносен за тях
Тези дни ще донесат важни събития
От понеделник се очаква разкъсване на облачността
Те ще се радват на плодовете от усърдната си работа
Краят на януари ще бъде специално време
Управлението и активирането на всички услуги е по-лесно от всякога през обновеното мобилно приложение My Vivacom
Мечтите им ще се сбъднат до дни
Те ще се справят по-лесно с вземането на решения
Светлинната терапия помага
Геомагнитната ситуация през месеца ще се развива вълнообразно
Някои знаци да очакват просперитет още в началото на месеца
През първата десетдневка температурите ще са с 4 градуса над климатичните норми
Те ще могат да се възползват от благоприятното разположение на планетите
Новата седмица ще започне със слънце и временни заоблачавания
Страната ни ще попада периодично в обхвата на преминаващи смущения
След празниците идва време за равносметка, памет и разговор за това кои сме