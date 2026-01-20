Тамара Глоба обеща вълна от успехи на 3 зодии

Тамара Глоба открои три зодиакални знака, които очакват голяма вълна от успехи след средата на януари. Съвпадът на Юпитер и Нептун в знака Риби носи възможност дори най-скритите желания да се сбъднат.

Юпитер символизира разширяването, търсенето на смисъл и социалното израстване. Нептун носи интуицията, разтварянето на границите и връзката с колективното несъзнавано. Срещата им в Риби позволява на най-дълбоките ни, често несъзнателни желания, да се сбъднат, ако се доверим на собствения си вътрешен глас. Трябва да разчитаме на интуицията, а не само на логически планове и очаквания.

Риби - помислете малко за себе си

Рибите ще имат възможност да покажат своята дълбочина и креативност през този период. Тези, които се занимават с музика, писане, рисуване или друго творческо изразяване, може да намерят това за идеалното време да представят работата си пред публиката. Енергията на Нептун позволява емоциите и вдъхновението да бъдат ясно предадени, докато Юпитер помага да се намери правилната публика и подкрепа. Рибите могат да започнат да водят дневник на сънищата си, да медитират или да посещават терапевтични курсове, които да им помогнат да разберат по-добре вътрешните си нужди и силата на интуицията. Важно е обаче Рибите да не се опитват да спасяват всички около себе си за своя сметка, тъй като тази енергия може да доведе до загуба на граници. Ако се научат да казват „не“ и да се съсредоточат върху собственото си развитие, енергията ще работи в тяхна полза.

Скорпион - направете финансов план

Скорпионите ще могат да трансформират скритите знания и задълбочените анализи в реални ползи, независимо дали чрез финанси, наследство или професионално и личностно развитие. Идеално време е за инвестиции, които изискват проучване, стратегическо мислене и интуиция, както и за разрешаване на дългове или завършване на стари задължения, които съществуват от дълго време. Скорпионите трябва да направят финансов план. Но те трябва да оставят място и за „интуитивни инвестиции“, тоест решения, ръководени от вътрешно усещане и анализ на скритата динамика зад привидните ситуации.

Рак - създайте екип от сътрудници

На Раците се дава възможност да пренесат своите таланти и способности от личния живот в публичната сфера и да получат заслужено признание. Успехът ще дойде чрез професионални области, където емпатията, създаването на безопасна и подкрепяща среда и подпомагането на другите са важни. Раците могат да процъфтяват в хотелиерството, образованието, психологията, интериорния дизайн или ръководенето на социални и творчески проекти. Те могат също така да привлекат вниманието на ментор или човек с по-висок статус, който може да им помогне да постигнат целите си по-бързо. Ключът е да се съсредоточат върху екип от доверени сътрудници, вместо да се конкурират с конкуренцията, пише zajenata.bg.

