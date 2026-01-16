Топ синоптик на НИМХ с прогноза: Аномалии в края на януари, а през февруари...

Синоптикът от НИМХ Анастасия Кирилова обяви в ефира на Нова тв, че февруари се очертава да бъде студен и със снеговалежи.

В неделя и в началото на следващата седмица – понеделник и вторник - се очаква понижение на температурите. Минималните ще бъдат около и под минус 10 градуса в Североизточна България. По-меко ще бъде времето в Южна България. Максималните температури в по-голямата част на страната ще бъдат отрицателни – около минус 3.

От понеделник се очаква разкъсване на облачността.

От средата на следващата седмица се очаква времето да бъде по-меко. Максималните температури ще бъдат малко над нулата. Североизточният вятър ще спре.

В последната седмица на януари се очакват отрицателни температурни аномалии, ще бъде по-студено от обичайното. Вероятно ще има и валежи от сняг.

