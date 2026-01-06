Как мрачните дни на януари влияят на настроението, ума и либидото

Нашето поведение и решения могат да се променят с настъпването на различните сезони. Тайната е да се научим да извлечем максимална полза от тези естествени промени.

В Северното полукълбо денят вече може да е най-къс, но зимата далеч не е свършила. След блясъка на празниците, януари често се чувства като най-тъмният месец за мнозина.

Но не само емоциите ни се влияят от сезона. Ново научно изследване, публикувано в списанието Perspectives on Psychological Science, разглежда многобройните начини, по които сезоните влияят върху човешкия мозък – от сексуалното желание до интелигентността и социалната активност.

Докато повече се говори за канадските гъски и черните мечки как адаптират поведението си към времето от годината, тези фини промени в човешката психология са били по-малко обсъждани. Те обаче могат да са ключови за разбирането на нашето вземане на решения и благосъстояние.

Настроение

Съществуването на зимна депресия, известна като Сезонно афективно разстройство (SAD), вече е добре установено. Симптомите включват продължителна тъга или тревожност поне две седмици, чувство на безнадеждност и ниска самооценка, намалена енергия, преяждане и прекомерен сън.

Много хора изпитват по-слабо понижение на настроението, без да отговарят на всички критерии за клинична диагноза SAD. Този общоизвестен „зимен спад на настроението“ е широко разпространен. През началото на 2010-те години изследователи от Корнелския университет анализират съдържанието на 509 милиона туита от 84 страни. Те откриват корелация между продължителността на деня и емоционалното съдържание на постовете: когато дните се скъсяват, потребителите използват по-малко позитивни думи.

Причини и терапия

Има много възможни обяснения за „зимния спад“ и SAD. Популярна теория е, че намалената дневна светлина нарушава биологичния часовник на организма (наречен „циркаден ритъм“), което може да засегне регулацията на невротрансмитерите, свързани с емоциите.

Това е вдъхновило светлинната терапия, която използва специални лампи, имитиращи слънчевата светлина, за да „пренастрои“ биологичния часовник. Въпреки това, преглед на Cochrane от 2019 г. заключава, че доказателствата за ефективността ѝ като превантивно лечение са ограничени.

