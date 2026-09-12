Как мрачните дни на януари влияят на настроението, ума и либидото
Светлинната терапия помага
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Светлинната терапия помага
Напук на проучванията за вредата от алкохола се оказа, че бирата прави мъжете атлети в леглото. Изследването е на доктор Кат Ван Кирк, сертифициран се...
Сочната пържола и алкохолът убиват либидото Няколко свещи + диск на Бари Уайт + бутилка каберне = романтика. Да, ама не. Понякога това просто уравнен...
Не се отпускайте, качването на килца е заразно и за половинката