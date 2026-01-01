Честита Нова 2026-а година, българи! ВИДЕО

Честита Нова година, българи!

Да сме живи, здрави и честити!

Нека 2026 е годината, в която мечтите се сбъдват, целите се постигат, а омразата се превръща в любов!

Нека мислим само доброто за нашата Родина, за близките, роднините и приятелите!

Нека злото остава само навън – пред прага на България и пред вратите на нашите домове!

Българският народ винаги е показвал, че е силен духовно и мъдър по рождение.

В годината, в която честваме 150 г. от Априлската епопея, нека отново върнем духа на обединението и националното ни самочувствие.

Благополучие за страната ни и мир за света!

