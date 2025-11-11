ЧНГ у нас по-скъпа от Дубай. Стряскащи цени
Българските хотели и курорти поскъпват, докато туристите планират празника
Българските хотели и курорти поскъпват, докато туристите планират празника
През 2024 г. в „Шейново” са се родили общо 2170 бебета
5 е числото на любовта, казва Ния Николова
Според лидера на "Има такъв народ" Слави Трифонов българите заслужаваме да ни се случват само хубави...
Според написаното във „Вечния календар“ владеещата планета през 2025 година е Марс
Той отправи приятно пожелание за 2025 г.
Заря имаше и над другите големи австралийски градове - Мелбърн, Бризбейн и Аделаида
По традиция празненствата преминават в три дни от 12 до 14 януари
Нaй-мнoгo ca пoчивнитe дни oĸoлo вeлиĸдeнcĸитe и кoлeднитe пpaзници
Мнозина пристигнаха рано сутринта, за да заемат място в някое от преградените пространства
Ще бъдат предприети всички мерки за осигуряването на реда и безопасността
Двамата говорят за трудно извоювана, но заслужена победа за България
В партито ще вземат участие с изпълнения на живо Фло Райда, Меган дъ Стелиън, Ел Ел Куул Джей
Содата за хляб, разбира се, не принадлежи към тях