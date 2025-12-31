Шоу на площада. Големи изненади

Новогодишен концерт ще има тази вечер на площад „Княз Александър Първи Батенберг“. Участват Mary Boys Band, Преси, Димчо, Ирина Флорин с бенд, „Сигнал“, Николай Славеев с танцьори и музиканти. Милица Гладнишка също ще се включи с три песни, но ще бъде и водеща, заедно с Атанас Стоянов от „БГ радио“.

Влизането в района на площада ще бъде възможно след 20:30 минути, като хората ще минават през 6 контролно-пропускателни пункта. Концертът започва в 21:30.

В София ще има и светлинно шоу с дронове. Заря не е планирана.

СОФИЯ – Музикалният театър ще изнесе традиционния си празничен новогодишен концерт. Участват Добрина Икономова, Еделина Кънева, Илона Иванова, Олга Михайлова-Динова, Стефани Кръстева, Александър Панайотов, Денис Бояджиев, Денко Проданов, Кръстан Кръстанов, Марчо Апостолов, Пеньо Пирозов и Стефан Петков.

ВАРНА – Новогодишен концерт с участието на певицата Ищар и The Gypsies and Jimi Sissoko; Б.Т.Р., Виктория Георгиева, C-Block, Румънеца и Енчев и Романос Колитос ще има на площад „Независимост“.

ПЛОВДИВ – Новогодишен концерт за посрещане на новата 2026 година, организиран от Община Пловдив на пл. "Стефан Стамболов". Водещ на концерта Roots & Beats ще бъде Деян Славчев - Део. В концерта ще участват френският музикален артист Benoit "Tioneb" Poujade, британската група Artful Dodger, Фолклорен ансамбъл "Тракия" и Ерсин Мустафов.





