Разкритие! Хранят безплатно за ЧНГ по заведенията

Подгответе си пари в кеш за тази вечер, ако ще празнувате в ресторант или бар, съветват от бизнеса. От 21:00 часа довечера до часовете след полунощ ще бъдат пренастройвани системите на банкоматите и терминалите за прехода към евро.

"Както всяка година заведенията се пълнят до последния момент. Много хора предпочитат и домашния празник и след това може би на дискотека. Всяка година е едно и също", казва Ричард Алибегов, председател на Българската асоциация на заведенията.

"Това, което нас ни притеснява е до колко ще се оправят банките тази вечер. И ще заработят ли след 01:00 ч. на първи януари. За българите нямам притеснение. Да кажем, че българите са информирани за проблема. Това, което ни притеснява нас, са чужденците. Чужденците по принцип не носят никакъв кеш никога. В този случай, ако не са предупредени от хотела, че им трябва кеш, не знам какво биха могли да консумират и до колко часа ще могат", казва Алибегов пред бТВ.

"Ние няма какво да ги правим. Единият вариант е да ги храним за без пари, другият вариант е да не ги обслужим просто", казва председателят на асоциацията.

Той заяви, че обслужващият персонал в заведенията е инструктиран още преди поръчката, да се информира с какво ще може да се заплати сметката.

