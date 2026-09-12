Извънредно! Облаци дим над София! Кугър гаси пламъците на "Тракия" ОБНОВЕНА
Заради огнената стихия движението по автомагистрала „Тракия“ в района временно е ограничено
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Заради огнената стихия движението по автомагистрала „Тракия“ в района временно е ограничено
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