Извънредно. Нов ужас до Царево! ОБНОВЕНА

Мост се срути в Бургаско, в близост до Царево, съобщи Диана Русинова от Европейски център за транспортни политики във Фейсбук.



"Още една трагедия, това е път II-99 малко след село Изгрев. Този мост вече веднъж е бил ремонтиран при предното наводнение преди две години", пише тя.

В същото време, областният управител на област Бургас Владимир Крумов активира системата за ранно предупреждение BG-alert за района на вилно селище Елените. Мярката се предприема превантивно във връзка с очаквани обилни валежи и с цел гарантиране безопасността на всички в района.

От Кризисния щаб призовават гражданите да спазват стриктно указанията на МВР и Пожарната.

В следващите 24 часа всички, намиращи се в района на селището, ще получават съобщение със следния текст: "Очакват се големи количества дъжд! Достъпът до в.с. ‘Елените’, общ. Несебър се ограничава днес в 15.00 часа! Не влизайте на територията на селището! Спазвайте указанията на МВР и Пожарна безопасност! Областен управител на област Бургас".

