327 000 празнуват! 5 малко известни традиции на Ивановден

327 000 българи празнуват днес Ивановден, като от тях 171 057 българи носят производни имена на Иван и Иванка.

125 250 са мъжете, носещи името Иван, а 45 807 са жените, казващи се Иванка.

5 са по-малко познатите традиции:

1. Празникът на „Побратимяването“

Макар и рядко споменавано, Ивановден е основният ден в българската традиция за официално побратимяване. В миналото младежи, които искали да станат „братя по избор“, са изпълнявали специален църковен или народен ритуал. Вярвало се е, че такава връзка е по-силна от кръвната, а кумството и побратимството на този ден се считат за свещени и вечни.

2. „Иванови влачуги“ – Магията на ледената вода

В някои региони (като село Караисен) се изпълнява обичаят „Иванови влачуги“. Младоженците, сключили брак през изминалата година, се отвеждат насила до чешмата или реката и се поливат с ледена вода за здраве. Това не е просто шега, а символично „запечатване“ на брака и прочистване на новото семейство от зли сили.

3. „Луди булки“ и маскирани шествия

В определени части на Югозападна България Ивановден е свързан с кукерски игри, известни като „Луди булки“. Това са маскирани мъже, които разиграват комедийни сцени, символизиращи плодовитостта и края на „мръсните дни“ (периода между Коледа и Йордановден).

4. Вдигане на забраната за сватби

В народния календар Ивановден (заедно с Йордановден и Бабинден) бележи края на периода, в който са били забранени сватбите. След този ден започва активният сезон на годежите и венчавките, преди началото на Великденските пости.

5. Традицията „На гости на кума“

За разлика от обикновените гостувания, посещението при кумовете на Ивановден е задължително и има характер на ритуално преклонение. Носят се специални дарове – обреден хляб, вино и месо (свинска глава или печена кокошка). Ако младоженците не посетят кумовете си на този ден, се е смятало за голямо неуважение и лоша поличба за семейството.

