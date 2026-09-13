Датчани тръгват към Мощите на Кръстителя
Митрополит Арсений откри и благослови първия български Камино път
Следете всички новини, анализи и коментари за Свети Йоан. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Митрополит Арсений откри и благослови първия български Камино път
Светла събота е, а и празнуват имената на победителите
Вдигат забраната за сватби
Втори празник на Св. Йоан заедно с прочут лекар
Те са лечители-християни, които безплатно лекували болните
Борбата в рунд III на онлайн референдума за Чудесата на България започна с люта надпревара. Страстите отново се възпламениха, след като сайтът за глас...
Проф. Николай Овчаров и кметът на София Йорданка Фандъкова дадоха старт на инициатива за възраждане на крепостта Урвич