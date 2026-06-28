Датчани тръгват към Мощите на Кръстителя

Датчани тръгват догодина по първия български Камино път – до мощите на Свети Йоан Кръстител в Созопол. Това съобщи в морската перла датският представител на Камино Де Сантяго, след като сливенският митрополит Арсений благослови и официално откри първия поклоннически маршрут у нас – „Път до мощите на Свети Йоан Кръстител“. Това стана на тържествена церемония на амфитеатъра в центъра на Созопол. Датчанинът бе един от първите 38 пилигрими, който получиха от владиката своята специална грамота „Йоанниа“, след като успешно преминаха целия маршрут от Малко Търново до Созопол и достигнаха до светите мощи на свети Йоан Кръстител. Пътят е 81 километра. Гостът съобщи, че има туристическа агенция и щом се прибере в страната си започва да предлага на пилигрими българското Ел Камино.

Поклонническият маршрут „Път до мощите на св. Йоан Кръстител“ се провежда с благословението на Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений, организиран е от Сдружение „Път към мощите на св. Йоан Кръстител“, „Камино България“, държавни и общински институции.

Сред официалните гости на събитието бяха Негово Високопреосвещенство Сливенският митрополит Арсений, Негово Високопреосвещенство Пловдивският митрополит Николай, Негово Високопреосвещенство Западно- и Средноевропейският митрополит Антоний, Негово Преосвещенство Величкият епископ Сионий, Негово Преосвещенство Белоградчишкият епископ Поликарп и Негово Преосвещенство Смолянският епископ Висарион.

В събитието участваха още областният управител Динко Диков, кметът на община Созопол Тихомир Янакиев, кметът на община Малко Търново Илиян Янчев, кметът на община Приморско Иван Гайков, Милена Димитрова, секретар на президента по култура, образование и връзки с българите зад граница, Славка Бозукова, председател на Общество „Културно наследство“ – българският представител на най-голямата и най-влиятелна европейска организация за опазване на културното наследство Европа Ностра, заместник кметове, общественици, както и представители на културни, туристически и неправителствени организации.

Созопол, Градът на спасението, пази една от най-големите светини – мощите на Свети Йоан Кръстител. Господ е благословил да бъдат открити тук, това е знак за Божията милост към нашия народ, каза митрополит Арсений. Той подчерта значението на поклонничеството като духовен път на вярата, покаянието и срещата с Бога, като отбеляза особения принос на новия маршрут за съхраняването на християнското наследство на Странджа и Южното Черноморие.

Господ дарява със светини само народ, който не забравя корените си, заяви владиката и припомни, че българският народ чрез светите братя Кирил и Методий даде словото на милиони хора по целия свят.

България отново зае своето място на духовен стожер, мощите на Кръстителя имат вселенско значение, заяви митрополит Арсений. В свят, който често ни разделя, Пътят към мощите на Свети Йоан Кръстител ни събира. Народът е силен когато изгражда пътища не само от камък, а пътища между сърцата на хората, подчерта той.

Този поклоннически маршрут нямаше как да се случи без да гледаме в една посока, заяви кметът на Созопол Тихомир Янакиев. И допълни: „Приятелите от Камино Де Сантяго преоткриха България“.

Откриването на мощите на Кръстителя нямаше да стане без Божията намеса. Благодаря на всички представители на православната църква, че отстояват духовността в трудните дни, в които живеем, посочи откривателят на мощите на Кръстителя, големият български археолог проф. Казимир Попконстантинов.

Поклонниците вървят, мълчат и опознават нови земи. Но опознават и самите себе си. Разбират, че човек не е сам на тази земя, заяви Милена Димитрова. Тя предаде специалните поздрави на президента Илияна Йотова. И се обърна към пилигримите: „Вярвам, че след като сте изминали българското Камино сте открили нов път и нови решения“.

Благодаря на Бог, че ни използва като инструменти, за да реализираме този път, заяви Любомир Мечев от сдружение „Път към мощите на Св. Йоан Кръстител“. Той и съпругата му Христина Йенсен са основни мотори на идеята за българския поклоннически маршрут.

Пилигримският маршрут се ражда от любовта на Любо и Хриси

Първият български поклоннически маршрут се ражда от любовта на Любомир Мечер и Христина Йенсен. Всичко започва през 2010 година. Тогава Любомир, икономист по образование със специалност Международни финанси и търговия от Университета в Портсмут, Великобритания, който живее в Северна Испания, разбира за пътя Камино де Сантяго (Пътят на Свети Яков) и изминава Камино - 800 км пеша за 42 дни. Същата година в Созопол проф. Казимир Попконстантинов открива на остров Свети Иван мощите на Кръстителя.

Бях на 30 години, на кръстопът. Имах нужда от време за себе си, да осъзная някой неща, да вземе решения. Това ме подтикна и интересът за това приключение. Купих си голяма раница, тръгнах и смея да твърдя, че получих до голяма степен това, което търсих. Пътешествието ме плени. Вярата ми се подсили. Това беше за мен едно духовно отключване и си обещах да се върна, разказва Мечев пред БНР.

13 години по-късно след живот в чужбина, вече завърнал се в България, отново поема пътя на Камино. Започва работа като екскурзовод на групи към водеща българска компания и тъй като владее испански води и групи. "Още на първата група се появи едно къдрокосо момиче от Дания. Така се запознахме с Христина. Погледите ни се заключиха още на летището. През целия път бяхме неразделни. Така се случи нашата житейска среща.", споделя Мечев.

Христина Йенсен от 20 години живее в Дания. Завършила е „Политология и международни отношения“, но е и коуч. След дългогодишната си работа в обществената сфера, в туризма и човешките взаимоотношения в скандинавската държава, днес координира и управлява проекти между Датски и Африкански университети. Много години е работила с хора. Тя разказва: „Реших да отида на Камино в едни доста тежък момент от живота ми, търсих отговор на лични въпроси, някакво спокойствие. Казаха ми-недей да питаш други хора какво са получили от такова пътешествие, защото ти ще получиш точно това, което търсиш. И то е много лично. И до ден днешен аз твърдя, че е така-това е едно духовно преживяване. След това написах личен житейски пътеводител за Камино-въпросите, които си задавах продължиха и след пътя. Имах инструментите да превърна мислите и въпросите в отговори, с което да помогна и на други хора.

Как двамата стигат до идеята за българско Камино?

Мисълта затова е в мен от 2010 година. С Христина обиколихме доста поклоническо-пилигримски маршрути, но кулминацията дойде като разбрахме за мощите на Свети Йоан Кръстител на остров Свети Иван, пояснява Любомир Мечев. Дава си сметка, че това е крайната цел на бъдещ маршрут, която е достойна и равна на повечето европейски маршрути от такъв тип. Всички европейска маршрути завършват до мощите на светец, или до свято място. А България вече има частици от мощите на третия по важност светец в християнството.

Усещах, че трябва да го направя за България. Боляло ме е, когато в Дания казвам откъде съм и свързват страната ни единствено със Слънчев бряг пиянския туризъм. Това за мен е мотивиращ фактор да покажем на света, че имаме и други неща, допълни Христина.

За реализирането на идеята е създадено сдружение „Път до мощите на Свети Йоан“, чиято цел е да постави България на картата на пилигримските маршрути. Двамата получават подкрепата на общините, през чиято територия ще минава маршрута, на природния парк „Странджа“ . Работят активно с туристическото дружество „Насам-натам“. По пътя има каменни маркери, които са изработени в единственото у нас каменоделски училище в село Кунино.

Маршрутът е дълъг 81 км. Започва от Малко Търново и прекосява Природен парк Странджа. В тази му част се минава дъбови и букови гори, покрай стари параклиси, извори и селца, носещи духа на региона.

Маршрутът следва вече съществуващи пътеки и е напълно съобразен с опазването на природата и биоразнообразието на района, уточняват от сдружението.

Пътешественикът, почти като в приказка, се озовава до дюните в района на широката плажна ивица до ММЦ Приморско и продължава през крайбрежния пейзаж на Южното Черноморие, навлизайки в свещения Бегликташ. От другата страна, прекосявайки границата на резерват „Ропотамо“ покрай вече спокойната преди вливането си в морето река Ропотамо, встъпва на територията на Аркутино.

Последните километри на север отвеждат пилигрима към Созопол. Финалът на маршрута е в църквата „Светите братя Кирил и Методий“ в древния и датиращ дори и преди Рим град Созопол, където се съхраняват мощите на Свети Йоан Кръстител.

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