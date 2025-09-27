Взето е извънредно решение за Башар Асад

Стана ясно, че сирийски съд е издал задочна заповед за арест на бившия президент Башар Асад, съобщи сирийската агенция САНА.

"Задочно беше издадена заповед за арест на Асад по обвинения, свързани със събитията в Дараа през 2011 г.", съобщи съдия Тауфик ал Али пред агенцията.

Според него с това решение се "проправя пътя за международно преследване" на бившия президент.

Ал Али заяви, че обвиненията срещу Асад са за умишлени убийства, изтезания, водещи до смърт и лишаване от свобода.

