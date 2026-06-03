Мечка нахлу в завод, четирима са ранени

Четирима души са получили леки до средно тежки наранявания при нападение на мечка в стоманодобивния завод Fukushima Steel Works в Япония.

Полицията и пожарната са били изпратени в жилищния район Сасакино в града, след като от предприятието е подаден сигнал, че няколко служители са били атакувани от мечка.

Кадри от охранителни камери показват как черна мечка преследва работник близо до входа на комплекса, събаря го на земята и след това се насочва към една от сградите.

Към вторник вечерта животното все още не е било заловено. Според властите мечката вероятно се укрива в някоя от сградите на територията на завода.

В Япония се срещат два вида мечки – Азиатска черна мечка и по-едрата кафява мечка, която обитава остров Хокайдо.

През 2025 г. броят на хората, загинали при нападения от мечки в Япония, е достигнал рекордно високи нива.

Поредният инцидент в Япония идва на фона на зачестяващите срещи между хора и мечки по света – от зловещия случай на убит човек на Витоша и нападнат от мечка българин в Румъния до случая от вчера в Гърция, където мечка се блъсна в кола.

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