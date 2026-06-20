Свят

Обявиха извънредно положение в голяма страна

С лично нареждане на президента Пас

Обявиха извънредно положение в голяма страна
20 юни 26 | 11:56
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Влади Кирилов

Боливийският президент Родриго Пас обяви извънредно положение в цялата латиноамериканска страна след повече от шест седмици протести и пътни блокади. 

„След като изчерпахме всички пътища за диалог, постигнахме споразумения с онези, чиито искания бяха легитимни, и идентифицирахме онези, които използваха насилие, за да дестабилизират Боливия, взехме решение да обявим извънредно положение на цялата национална територия“, каза Пас в телевизионно обръщение.

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Автор Влади Кирилов

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