Обявиха извънредно положение в голяма страна
С лично нареждане на президента Пас
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С лично нареждане на президента Пас
Това универсално решение е особено подходящо за апартаменти, където кухнята е комбинирана с хола
Какво казаха от местната община
Кметът на Смолян потвърди тревожните новини
Еуфорията от изборите отстъпва място на реалността, хората гледат към икономиката и социалните мерки
В това село за седми път обявяват тревогата
Важи на територията на 27 населени места
Защо се взе това решение в мегаполиса
МВнр със сериозно предупреждение
Например телефон с екран, обърнат надолу, показва, че сте заинтересовани от разговора
Бушува много сериозен пожар
Малките смартфони почти са изчезнали, а големите са по-ефективни в борбата за нашето внимание
Специалистите извършват оглед и оценка на ситуацията
Властите взимат спешни мерки
Заради вълна от убийства
Десетки ранени и задържани в столицата
Какво съобщи кметът на едно от засегнатите селища
Свлачища бяха регистрирани в Аморгос
Заради нестихващите трусове
Максималните температури ще са между 0° и 5°