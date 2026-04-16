След победата на Мадяр - надежда, тревога и очакване в Унгария

Първоначалната еуфория след изборната победа на Петер Мадяр в Унгария постепенно отстъпва място на по-умерени настроения, в които се преплитат надежда, тревога и очакване. Това заяви заместник-директорът на Българското училище в Будапеща Елена Батинкова-Ковач в интервю за Нова телевизия.

По думите й най-силните емоции са били концентрирани в изборната нощ и непосредствено след обявяването на резултатите. Днес обаче обществото влиза в по-спокоен, но и по-внимателен етап.

От еуфория към реалност

Батинкова-Ковач описва настроенията като смесени, без резки обществени сътресения. Въпреки политическата промяна, ежедневието в страната продължава нормално, без протести и напрежение по улиците.

„Има страх, има тревога, но има и нови надежди“, обобщава тя, подчертавайки, че хората по-скоро наблюдават ситуацията, отколкото да реагират емоционално.

Войната като икономическо, а не пряко усещане

Според нея темата за войната в Украйна не е доминирала в общественото съзнание по начина, по който често се представя. Макар в медиите да е имало пропагандни елементи, обществото не ги е възприемало еднозначно.

„Усещахме войната най-вече чрез инфлацията и поскъпването, но не и като пряка заплаха“, казва Батинкова-Ковач, като поставя акцент върху икономическите ефекти, които са били по-осезаеми за хората.

Очаквания към новото управление

В момента вниманието на унгарците е насочено към конкретни вътрешни политики. Най-важните теми са свързани с икономиката, доходите и социалната подкрепа, а не с външнополитически конфликти.

Сред очакванията са намаляване на цените на лекарствата, по-добри условия за младите хора и подкрепа при създаване на семейство и самостоятелен живот.

Социалните политики - между помощ и условия

Батинкова-Ковач посочва като важен елемент политиките на предишното управление за подпомагане на младите семейства. Тя отбелязва, че тези програми са били реални и достъпни, но често обвързани със строги изисквания.

Като пример тя дава държавната помощ за жилище, която е била свързана с ангажимент за раждане на определен брой деца. Въпреки условията, тези мерки са помогнали на много семейства, включително и на нейното.

Инфлация, доходи и реален стандарт на живот

По отношение на стандарта на живот Батинкова-Ковач отчита поскъпване на цените, което свързва основно с инфлацията. В същото време обаче има и положителни тенденции, като ръст на доходите в определени сектори, включително в образованието.

Държавната подкрепа също е играла роля за смекчаване на икономическите ефекти през последните години, което допринася за по-балансирана оценка на ситуацията.

Умора от властта и търсене на ново начало

Като една от причините за изборната загуба на Виктор Орбан тя посочва натрупаната умора от дългогодишното управление. „16 години са много време - хората се изморяват и търсят нещо ново“, коментира тя.

Според Батинкова-Ковач новият политически лидер печели подкрепа именно с обещания за промяна и нови възможности, които дават надежда за различно бъдеще.

Тя е категорична, че обществото не трябва да се страхува от промяната. „Винаги трябва да вярваме в доброто. Промяната понякога е за добро“, казва тя, очертавайки по-скоро умерен оптимизъм за посоката на страната.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com