Мадяр подгони олигарсите на Орбан. Спешни мерки

Лидерът на партията ТИСА Петер Мадяр, който спечели изборите в Унгария, подгони олигарсите на Орбан, като се обърна към органите по сигурността и финансите на Унгария.

Това съобщи Блумбърг.

Бъдещият премиер на страната настоява да се предотврати изтеглянето на средства в чужбина. Той също така призова за забрана да напуска страната обкръжението на все още действащия премиер Виктор Орбан.

Към момента Петер Мадяр няма законовата власт лично да забрани на когото и да било да напуска страната, тъй като официалното встъпване в длъжност на новото правителство се очаква в началото на май 2026 г..

Въпреки това Мадяр публично призова главния прокурор, полицията и данъчната служба (NAV) незабавно да задържат „престъпните олигарси“, за да им попречат да избягат с откраднатите милиарди.

Той предупреди международните инвеститори да не купуват активи от хора, свързани с партията ФИДЕС, тъй като тези сделки ще бъдат обект на разследване.

Политикът заяви, че олигарси, свързани с Орбан, в момента трескаво прехвърлят десетки милиарди форинти на офшорни компании. Парите отиват в Обединените арабски емирства, Уругвай и други страни.

Според Мадяр, Унгарската национална данъчна и митническа администрация вече са спрели няколко големи трансфера. Става дума за операции, свързани с трилиони форинти на Унгария. Той вярва, че тези хора може да се опитат да се скрият в страни, от които не могат да бъдат екстрадирани.

Твърди се, че в министерствата в момента се унищожават масиви с документи, за да се заличат следите от корупционни схеми и офшорни трансфери.

Мадяр директно назовава ключови фигури от най-близкия кръг на Орбан. Един от тях е Льоринц Месарош, който е най-богатият човек в Унгария и приятел от детството на Орбан. Според Мадяр той и семейството му вече може би са заминали за Дубай.

Мадяр планира радикални промени веднага след поемането на властта. Той готви създаване на специални служби за борба с корупцията и за възстановяване на откраднатото държавно богатство.

Очаква се Унгария да се присъедини към Европейската прокуратура, за да улесни международното разследване на финансови престъпления.

Преди дни Мадяр предупреди, че ще преследва бегълците дори в държави, с които в момента няма активни договори за екстрадиция.

