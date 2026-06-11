За първи път от 3 години! ЕЦБ с извънреден ход за лихвите

Извънреден ход за лихвите предприема днес Европейската централна банка (ЕЦБ) в опита си да спре в зародиш по-високата инфлация. Почти сигурно е, че днес ЕЦБ ще повиши лихвените проценти, за да пресече вероятността скокът в цените на енергията, предизвикан от войната с Иран, да се разпространи по-широко в икономиката на еврозоната.

Този ход би дошъл на фона на инфлация от над 3% в еврозоната, която е значително над целевата стойност от 2% на ЕЦБ, а икономическият растеж е много слаб - ситуация, която разделя икономистите по отношение на аргументите за по-строга политика, предаде Darik Business Review.

Въпреки това се очаква ръководителите на ЕЦБ, някои от които вече настояваха за предприемане на действия през април, да повишат лихвите в стремежа си да овладеят инфлационните очаквания и да защитят доверието в тях, след като реагираха бавно на скока на инфлацията след пандемията през 2022 г.

„Този ​​път те трябва да повишат лихвите, просто за да управляват очакванията“, заяви пред Reuters Ричард Портс, професор в Лондонското бизнес училище. „Ако не го направят, тогава пазарът ще приеме, че ЕЦБ е готова да позволи на инфлацията да се развихри.“

Евентуалното повишение на лихвите днес ще бъде първото от близо три години и ще вдигне референтния лихвен процент по депозитите на ЕЦБ от 2.0% до 2.25%. Според източници на Ройтерс е малко вероятно тази седмица ЕЦБ да поеме ангажимент за по-нататъшни повишения на лихвите, но финансовите пазари очакват още две през следващата година, като следващ ход е възможен още през септември.

Няколко наблюдатели на ЕЦБ определиха очаквания ход като „застраховане“ - предпазна мярка, която може да бъде отменена, ако ценовият натиск отслабне.

В подкрепа на аргументите за действие, днес ЕЦБ вероятно ще повиши тримесечните си прогнози за инфлацията, доближавайки ги до „неблагоприятния“ си сценарий, публикуван през март, според който инфлацията ще достигне пик от 4.2% през последното тримесечие на тази година, преди да спадне рязко през 2027 г.

Потребители, компании и финансови инвеститори преразгледаха собствените си виждания за повишаването на цените, въпреки че средносрочните очаквания остават близо до целта на ЕЦБ и далеч от нивата след руската инвазия в Украйна.

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