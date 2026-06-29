ЕС обсъжда нов пакет до 45 млрд. евро за Украйна

Европейският съюз обсъжда възможността да отпусне нов пакет финансова помощ за Украйна на стойност между 30 и 45 млрд. евро, ако войната продължи и след 2027 година. Това съобщи председателят на делегацията за парламентарно сътрудничество между Украйна и ЕС в Европейския парламент Пека Товари.

По думите му в европейските институции вече се обсъждат механизми, които да гарантират дългосрочната подкрепа за Киев, така че след изтичането на настоящите програми да не възникне недостиг на средства.

Товари посочи, че за периода 2026–2027 г. Европейският съюз вече е предвидил около 90 млрд. евро за Украйна. Наред с това се обсъжда осигуряването на допълнително финансиране в размер на още 30–45 млрд. евро с участието на европейски партньори и международни донори.

Настоящата финансова рамка на ЕС за подпомагане на Украйна е разчетена до края на 2027 г., което налага подготовката на нови инструменти за подкрепа при евентуално продължаване на военния конфликт.

Междувременно Германия предложи предоставянето на допълнителни средства чрез механизми на НАТО в размер на около 70 млрд. евро. Идеята се очаква да бъде обсъдена по време на срещата на върха на Алианса през юли в Анкара.

Според наличната информация част от тези средства няма да представляват ново финансиране, а ще бъдат осигурени чрез пренасочване на вече договорени ресурси и изпълнение на поети ангажименти от държавите съюзници.

От началото на войната през 2022 г. досега Европейският съюз е мобилизирал близо 200 млрд. евро в подкрепа на Украйна. Финансовата помощ е насочена както към функционирането на украинската държава – чрез изплащане на заплати, пенсии и социални разходи, така и към военни и отбранителни програми.

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