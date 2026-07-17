Край на тайните заплати? ЕС въвежда нови правила за обявите за работа

Все повече кандидати за работа в Европейския съюз скоро ще знаят още от самото начало какво възнаграждение предлага даден работодател. Новите европейски правила слагат край на практиката размерът на заплатата да остава неизвестен до последните етапи на подбора, а целта е да се гарантират по-голяма прозрачност и равно заплащане.

Освен че работодателите ще трябва да посочват началната заплата или диапазона на възнаграждението още в обявата за работа или преди интервюто, ще бъде забранено и кандидатите да бъдат разпитвани колко са получавали на предишната си работа.

Новите европейски правила за прозрачност на заплащането имат за цел именно да сложат край на подобни практики.

Заплатата ще се обявява още в началото

Съгласно новите правила работодателите в държавите от Европейския съюз ще бъдат длъжни да информират кандидатите за работа за началната заплата или диапазона на възнаграждението още в обявата за свободната позиция или най-късно преди първото интервю.

Целта е кандидатите да знаят какво могат да очакват още преди да инвестират време в процеса по подбор.

Забраняват въпросите за предишната заплата

Друга важна промяна е, че работодателите няма да имат право да питат кандидатите какво възнаграждение са получавали на предишната си работа.

Според Европейската комисия тази практика често води до запазване на съществуващите неравенства в заплащането.

Повече права за служителите

Новите правила дават и повече права на работещите.

Всеки служител ще може да поиска информация за своето индивидуално възнаграждение, средните нива на заплащане за служители на сходни позиции, данни, разпределени по пол, за хора, които извършват еднаква или равностойна работа.

Големите компании ще публикуват данни

Работодателите с над 100 служители ще бъдат задължени регулярно да публикуват информация за разликите в заплащането между жените и мъжете.

Ако бъде установена разлика от поне 5%, която не може да бъде обоснована с обективни фактори, работодателят ще трябва да извърши съвместна оценка на системата на възнагражденията и да предприеме мерки.

Защо се въвеждат промените?

Според данни на Европейската комисия средната разлика в заплащането между мъжете и жените в Европейския съюз в момента е 11,1%.

Именно затова през 2023 г. беше приета Директивата за прозрачност на заплащането, която има за цел да гарантира по-справедливо възнаграждение, по-голяма прозрачност при наемането на работа и по-добра защита срещу дискриминация.

Държавите членки трябва да въведат новите правила в националното си законодателство в определения от директивата срок.