Край на тайните заплати? ЕС въвежда нови правила за обявите за работа
Имат за цел да дадат прозрачност
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Имат за цел да дадат прозрачност
Европейска директива промяна изцяло договорите у нас
Това няма нищо общо с приемането на еврото, а с политиката на Европейския съюз
Възможно е обаче поскъпване на устройствата
Нови изисквания за бутилирането, сменят етикетите
Край на различните пари за една и съща длъжност
Със сигурност няма да се хареса на заведенията у нас
Директивата е Европейския банков орган, БНБ е приела да я спазва
Енергийната сигурност е от изключителната компетентност на отделните страни, каза министър Анна Москва
Държавите ще започнат опрощават дългове на физическите лица-потребители
Директивата относно жените в управителните съвети на дружествата се обсъди на пленарен дебат в Европейския парламент. Зам.-председателят на Групата на...
Стопаните трябва да заделят 5% от нивите си за бобови култури Има остър недостиг на семена за фасул заради влязлата в сила директива на ЕС, според ко...
София. Министерството на правосъдието публикува за обществено обсъждане проект на Закон за европейската заповед за защита на жертвите на престъпления,...
Брюксел. Правни действия в пет сектора ще бъдат предприети от Европейската комисия срещу България поради неизпълнение на задълженията според европейск...
Брюксел. Директивата за затягане на контрола върху тютюневите изделия влиза днес за разглеждане на първо четене в Европейския парламент, става ясно от...
С директива на ЕС големите вложители губят при фалит на банки