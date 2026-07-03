ОББ шест месеца след приемане на еврото - Можем!

Близо 2,3 млрд. лв. е обменената сума в клоновете на ОББ за първите 5 месеца на годината

Приетите монети за обмяна тежат 370 тона

564 063 граждани са посетили клоновете на Обединена българска банка (ОББ), част от KBC Group, за да внесат или обменят своите левове в периода 05.01-22.06.2026 г. Това са част от впечатляващите числа, от първите месеци на въвеждането на еврото в страната. Те показват мащаба на извършената промяна и ролята на банките като основен двигател за плавното преминаване през процеса по обмяна на левовете и захранването на икономиката с необходимите наличности от новата официална валута на страната.

През най-натоварения месец януари във всичките над 170 клона на банката постъпиха 1,5 млрд. лв. ОББ бе една от малкото банки, които в периода на двойно обращение на лева и еврото, през месец януари, остави своите 245 банкомата с депозитна функция настроени за внасяне на левове по сметка. Клиентите на банката масово се възползваха от тази възможност, като през този канал по сметките им бяха внесени 406 129 089 лв., а средната сума на едно внасяне на банкомат е 1238 лв. От общо над 33 млн. лв. в монети, донесени в клоновете на банката към края на месец май, 21.5 млн. лв. бяха обменени през месец януари. Общо внесената или обменена сума в левове за първите пет месеца на годината достига близо 2.3 млрд. лв.

„Кампанията ни за въвеждане на еврото премина с посланието „Ще се погрижим“ и нашите екипи в банката наистина се погрижиха всички дейности, свързани с приемането на еврото да преминат плавно и без сътресения, за което отново им благодарим. Можем е големият извод шест месеца по-късно. Всички заедно, институции, банков сектор, бизнес, клиенти и граждани показахме, че когато сме организирани, мобилизирани, когато имаме ясна цел и добра организация за нейното постигане, търпение и толерантност, можем да направим една толкова голяма промяна да изглежда като нещо лесно и обичайно. Цялата държава получи заслужена висока оценка за приемането на еврото от международните институции, от нашите партньори от Европейския съюз, еврозоната и от Европейската централна банка и тази оценка е напълно заслужена“, споделя Кристоф Де Мил, кънтри мениджър на KBC Group в България и главен изпълнителен директор на ОББ.

Данните на Българска народна банка към края на месец юни показват, че 94% от левовете в обращение в страната са изтеглени, като характерното в случая е, че гражданите и бизнеса не чакаха последния срок, за да се редят на опашки в клонове, а след първите два месеца от годината по-голяма активност методично и последователно обменяха своите левове. Така от 1,5 млрд. за месец януари и 446 млн. за месец февруари, през март е 170 млн. лв., през април – 105 млн. лв., а през май общо внесената сума е едва 73 млн. лв.

Независимо, че след края на месец юни банките могат да взимат такси за внасянето на левове по сметки в евро, ОББ удължава срока на тази безплатна услуга до края на месец септември 2026 г. Така банката улеснява и тези клиенти, които все още имат налични левове, да ги внесат по своите сметки безплатно.

Банките имаха важна обществена функция да обезпечат плащанията на пенсии и заплати в евро, за да могат гражданите да разполагат със своите пари и да покриват своите нужди. Още в първите дни на месец януари на пенсионерите, които получават своите пенсии по сметка в ОББ, бяха преведени над 160 млн. евро. Мащабът на трансформацията се допълва от над 53 милиона плащания на POS терминал за същия период.

Показателно е също, че клиентите на ОББ все повече предпочитат да използват мобилното приложение, включително и за заплащане на битови сметки, за закупуване на винетки, където средномесечният ръст на покупките достига 11%, платена зона със средномесечен ръст от 24% и p2p плащания с 4% средномесечен ръст и др. Дигиталният асистент Кейт, който бе неоценим помощник и в процеса на приемане на еврото, вече се използва от 71% от потребителите на ОББ Мобайл за тяхното банкиране, а проведените разговори с него от началото на годината до края на май достигат близо 2.2 милиона. За първите пет месеца на годината Кейт е продал 60 000 винетки и е постигнал 11% ръст при асистираните плащания на битови сметки в мобилното приложение на банката.

Представените данни позволяват да се направят някои любопитни сравнения, с които да се илюстрира мащаба на направеното:

564 063 души, посетили клоновете на ОББ, за да внесат или обменят своите левове, е приблизително равно на населението на Кабо Верде, чийто национален отбор по футбол се класира в елиминационната фаза на световно първенство в САЩ, Канада и Мексико и повече от населението на Бруней, Малта, Исландия, Кюрасао и др.

Ако подредим всички внесени или обменени банкноти в ОББ в една линия, ще се получи разстояние от над 50 000 км., което е с 10 000 км. по-голямо от обиколката на Земята при екватора – 40 075 км.

Около 370 тона в монети е повече от теглото на два сини кита – най-големият бозайник на планетата.

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