БАКБ с 18% по-висок нетен доход от такси

Българо-американска кредитна банка запазва стабилното си развитие и приключва успешно второто тримесечие на 2026 год. В среда на глобална несигурност и военни конфликти в световен мащаб, БАКБ продължава да се развива устойчиво, като отчита стабилни финансови показатели. Банката приключва полугодието с активи в размер на 1 553 млн. евро, запазвайки позицията си на пазара.

БАКБ разширява кредитния си портфейл, като регистрира ръст от 11.49% в края на юни 2026г., спрямо второто тримесечие на миналата година, при отчетен 17.36% ръст на банковата система. Най-голям относителен ръст е отчетен при кредитите за граждани, където БАКБ показва нарастване от 20.90% в края на юни 2026г., спрямо същия период на 2025г. Добрите резултати в този сегмент се дължат на гъвкавите схеми за финансиране, индивидуалният подход и атрактивните лихвени условия, които предлага банката.

БАКБ отчита ръст на фирменото кредитиране от 9.17% към края на юни 2026 г. спрямо същия период на 2025 г., при ръст от 11.30% за банковата система. Постигнатият резултат отразява последователната политика на Банката за устойчиво разширяване на корпоративния кредитен портфейл чрез финансирането на икономически обосновани проекти с добра възвръщаемост при запазване на установените стандарти за оценка и управление на кредитния риск.

Въпреки силно стеснените лихвени маржове нетния доход от лихви в края на юни 2026г нараства с 11.59% спрямо същия период на 2025г, при 19.54% нарастване на банковата система. БАКБ отчита намаление на разходите за лихви с 15.55%, успявайки да оптимизира цената на привлечения си ресурс, докато пазарът регистрира ръст със 17,61%. Банката постига значим ръст от 18.14% на нетния доход от такси в края на второто тримесечие на 2026г. спрямо юни 2025г., при 4.23% ръст на пазара за същия период. Отчетеното увеличение е формирано от по-голямо по обем увеличение на приходите и незначително увеличение на разходите за такси, и се дължи главно на активното банкиране на юридически лица.

В края на юни 2026г. банката отчита собствен капитал адекватен на рисковия профил и качеството на активите, и достатъчен за осъществяване на стратегическите цели и изпълнение на плана за текущата година.

Пълните отчети на Българо-американска кредитна банка, както и цялостният доклад на ръководството на банката са налични на корпоративния сайт https://www.bacb.bg/bg/za-investitori в секция „Връзка с инвеститорите“.