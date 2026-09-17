Малките банкови разходи, които бизнесът усеща в края на месеца

Банковото обслужване рядко е сред първите разходи, за които един бизнес се сеща. Една такса за превод, една операция или месечно обслужване сами по себе си не изглеждат като суми, които могат да променят бюджета на една компания.

Но бизнесът не прави по една операция месечно.

С увеличаването на клиентите, партньорите и оборотите расте и броят на плащанията, преводите и ежедневните банкови операции. И тогава малките суми започват да се натрупват.

Затова все по-важен става не въпросът „Колко струва една операция?“, а „Колко ми струва банкирането за целия месец?“

0 евро месечна такса – не само за първите няколко месеца

Точно тук е логиката на пакет „Бизнес Орбит“ на iBank – да събере на едно място основните услуги, които компаниите използват в ежедневната си работа.

Пакетът включва разплащателна сметка, дигитално банкиране, SEPA и вътрешнобанкови преводи, касови операции и известяване за движенията по сметката.

При поддържане на среднодневно салдо от минимум 100 000 евро месечната такса за „Бизнес Орбит“ е 0 евро, а включените в пакета услуги се ползват без допълнителни такси.

И тук има важна разлика – не става дума за промоционален период от три или шест месеца. Условието за 0 евро месечна такса важи за всеки месец, в който компанията поддържа необходимото среднодневно салдо.

Така бизнесът може да планира банковото си обслужване не само за следващите няколко месеца.

Когато бизнесът расте, операциите растат с него

За малка компания няколко банкови операции месечно може да не изглеждат съществени. При развиващ се бизнес картината е различна.

Повече клиенти означават повече входящи плащания. Повече доставчици и партньори – повече преводи. А при компании, които работят с контрагенти в Европейския съюз, SEPA преводите са част от нормалното ежедневие.

Точно затова пакетното обслужване може да има значение – вместо всяка операция да се разглежда като отделен разход, основните услуги са обединени в едно решение.

Не само парите имат цена

Има и още един разход, който трудно влиза в счетоводния баланс – времето.

Проверка на условия, отделни операции, следене на движенията по сметките – всяко действие отнема по няколко минути. Само че в края на месеца тези минути се превръщат в часове.

За бизнеса това време има друга стойност – среща с клиент, разговор с партньор, нов проект или просто възможност да прекараш повече време със семейството или приятели.

Затова доброто банково обслужване не е само въпрос на цена. То е и въпрос на предвидимост.

Малките разходи също заслужават внимание

Банковите такси вероятно никога няма да бъдат най-голямото перо в разхода на една компания. Но това не означава, че трябва да бъдат пренебрегвани.

Особено когато iBank дава възможността бизнесът да организира ежедневното си банкиране така, че месечната такса да бъде 0 евро.

Защото в бизнеса големите резултати се следят внимателно. Но понякога добрата сметка започва именно от малките числа. А 0 е едно много добро начало.