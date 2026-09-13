Още нещо хубаво ни чака в еврозоната! Влиза в сила от днес
Преводите ще се извършват за секунди, денонощно и без допълнителни такси
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Преводите ще се извършват за секунди, денонощно и без допълнителни такси
Без такса остават всички незабавни преводи чрез blink P2P в рамките на дневния лимит от 30 000 лева до края на декември
В някои случаи те се комбинират с фалшиви обаждания от името на други държавни и обществени институции
Двата пакета предоставят най-необходимите банкови продукти и услуги за етажна собственост
От 1 януари 2026 г. всичко ще е различно
Промяната е в сила от януари 2025 г.
Влиза сила от днес
Техническият проблем ще бъде отстранен още днес
Най-много за година е поскъпнало закриването на сметка
БHБ oтчитa пocĸъпвaнe и пpи вcичĸи видoвe ĸpeдитeн пpeвoд
Google вече започна да интегрира тези езикови модели в продукти като Google Search
През април системите на дружеството станаха обект на хакерска атака
Хакерската атака затрудни работата на дружеството по редица направления, включително и по изплащането на пенсиите
Десет от новите попълнения са в Африка
Преводите намаляха с над 2 милиарда, съобщи Лъчезар Богданов
Сега вариантите са бързите преводи
Паричните преводи от работещи в чужбина могат да спаднат със 100 милиарда долара
Банките у нас обаче се готвят да повишат цените н банковите услуги, за да компенсират
Сумата е малко по-голяма от тази за същия период миналата година
И Съветът на ЕС прие промените, предложени от българския евродепутат Ева Майдел