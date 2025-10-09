Още нещо хубаво ни чака в еврозоната! Влиза в сила от днес

Европейците вече могат да изпращат и получават преводи в евро за секунди, независимо от деня и часа. От днес влизат в сила новите правила на Европейския съюз за незабавните плащания, които поставят началото на реална финансова революция в еврозоната. Промените обещават по-бързи, по-сигурни и по-достъпни разплащания, без допълнителни такси за клиентите.

Незабавни преводи – новият стандарт в еврозоната

С влизането в сила на регламента, всички доставчици на платежни услуги в страните от еврозоната са задължени да предоставят възможност не само за получаване, но и за изпращане на незабавни плащания в евро. Услугата ще бъде достъпна денонощно, включително в почивни и празнични дни, като преводите ще се осъществяват в рамките на секунди.

За да се гарантира сигурността на транзакциите, е въведен механизъм за проверка на получателя (Verification of Payee – VoP), който безплатно сверява дали името съвпада с предоставения IBAN. Това намалява риска от грешки и измами при плащанията. Европейската комисия подчертава, че с новите правила банките нямат право да начисляват по-високи такси за незабавни преводи от тези за стандартните кредитни преводи.

Тласък за икономиката и следващи стъпки

Европейската комисия очаква новият регламент да даде силен импулс на европейската икономика, като улесни бизнеса, потребителите и трансграничните транзакции. Възможността за моментални разплащания ще подобри ликвидността, ще намали административните забавяния и ще направи финансовите потоци по-прозрачни.

От януари 2027 г. задължението ще обхване и доставчиците на платежни услуги извън еврозоната, които също ще трябва да позволят на клиентите си да изпращат и получават незабавни плащания в евро, придружени от проверка на получателя. Така Европейският съюз прави решителна крачка към пълна интеграция на финансовото пространство, където границите между държавите няма да забавят движението на парите.

