Фалшивото евро си личи веднага! Разкриха най-сигурните признаци

Фалшивите евробанкноти могат да бъдат разпознати сравнително лесно, ако човек знае какво да гледа - по релефа, водния знак и усещането на самата хартия. Това е водещото послание на експертите на фона на опасенията за навлизане на повече фалшиво евро, макар засега да няма ръст на опитите за измами.

„В последните дни няма увеличаване на опитите за измама с фалшиво евро. Фалшификаторите много добре знаят, че в обменните бюра и банките персоналът е много добре обучен и шансът фалшиво евро да мине през финансова институция е много нисък“, заяви Макс Баклаян, инвестиционен експерт, в ефира на бТВ.

„Разликата между фалшивото и истинското евро се усеща по релефа, по водния знак и по самата хартия. При ментетата светлосенките са нарисувани и не променят отблясъка си, като по този начин банкнотата прилича повече на бандерол на цигари“, обясни Баклаян.

„Когато хванете една банкнота, погледнете я от задната страна“, допълни той.

Според експерта няма съществена разлика дали става дума за левове или евро по отношение на трудността за фалшифициране. „Левът беше туристическа валута и се търгуваше основно в България, докато машините и ресурсът, с който разполагат фалшификаторите, са много по-големи. Най-вероятно ще се натъкваме на повече фалшификации с евро, отколкото с левове“, посочи Макс Баклаян.

„Ако човек има съмнение, че разполага с фалшива евробанкнота, трябва да отиде в БНБ, да подаде сигнал и да попълни формуляр с данните“, обясни още той. „Ако се окаже, че банкнотата е фалшива, тя се унищожава. Ако не е, БНБ я връща на гражданина, който е подал сигнала“, уточни Баклаян.

Темата коментира и Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията. „Възрастните хора са най-уязвими за фалшивото евро и именно те най-често стават жертва на подобни измами“, посочи той.

