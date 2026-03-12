Fibank разширява инвестиционните възможности в мобилното приложение My Fibank с достъп до немския пазар Gettex

Fibank (Първа инвестиционна банка) добавя нова възможност за търговия с финансови инструменти в мобилното си приложение My Fibank. Клиентите на банката вече могат да извършват сделки и на електронната борсова платформа Gettex. Оператор на платформата е Мюнхенската борса. Това разширение на услугата „Инвестиции" предоставя още по-голяма гъвкавост и по-изгодни условия за всички, които активно управляват своите спестявания през банковото приложение.

Gettex е една от водещите електронни борси в Германия, известна с конкурентните си предимства пред традиционните борсови платформи. Основните ползи за клиентите на Fibank включват:

ü Удължени часове на търговия – от 08:30 ч. до 00:00 ч. (07:30 – 23:00 CET), което позволява на инвеститорите да реагират на пазарни събития извън стандартното работно време на класическите борси;

ü Гарантирана ликвидност - чрез мрежа от маркет-мейкъри, осигуряващи непрекъснати котировки;

ü Търговията на пазара Gettex се осъществява в два сегмента - MUNC, който е регулиран пазар, и MUND - многостранна система за търговия (MTF) с по-либерален регулаторен режим, като данъчното третиране на реализираните печалби за български инвеститори може да се различава в зависимост от сегмента, в който е изпълнена сделката.

ü Регулирана среда - под надзора на германския финансов регулатор BaFin (The Federal Financial Supervisory Authority), което гарантира високо ниво на защита на инвеститорите;

ü Изключително изгодна комисиона - всяка поръчка на пазар Gettex през приложението My Fibank струва само 3 евро.

Комисионата от 3 евро прави Gettex особено привлекателен за редовните инвеститори и тези, които прилагат стратегия за периодично инвестиране на по-малки суми. За разлика от стандартните комисиони с процент и минимална такса, при Gettex условията на банката са по-изгодни и при по-малки инвестиции.

Клиентите на ПИБ, които вече използват услугата „Инвестиции" в мобилното приложение My Fibank, ще имат незабавен достъп до пазар Gettex без нужда от допълнителна регистрация или процедури. Новият пазар се добавя към вече достъпните, като по този начин функционалностите на My Fibank се надграждат като нови възможности.

С добавянето на пазар Gettex, Fibank потвърждава позицията си на иновативна институция, която непрекъснато разширява дигиталните си услуги в полза на клиентите. След успешния старт на услугата „Инвестиции" през миналата година, банката продължава да надгражда платформата с нови възможности, които правят инвестирането още по-достъпно, удобно и икономически изгодно.

Услугата е достъпна за физически лица с активирано мобилно приложение My Fibank и права за активно банкиране. За повече информация и условия, клиентите могат да се обърнат към банковите офиси на Първа инвестиционна банка или да посетят уебсайта на банката: https://www.fibank.bg/bg/chastni-lica/spestjavanija-i-investicii/investicionni-uslugi-i-dejnosti/investicii-v-my-fibank-gettex

