Фалшивото евро си личи веднага! Разкриха най-сигурните признаци
Рисувани светлосенки и „бандеролен“ ефект издават ментетата
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Рисувани светлосенки и „бандеролен“ ефект издават ментетата
Банкнотите от 50 лв. са с такова качество, че могат да бъдат приемани от банкомати, преминавайки машинната проверка
Става въпрос за една много добре структурирана и организирана група от граждани
Банда ятаци на фалшификатор на шофьорски книжки от Петричко отърваха затвора. С престъпната дейност се занимавали трима мъже и една жена. Всички те ск...
Стара Загора. Престъпна група за производство на фалшиви монети и банкноти, български и чуждестранни, бе разкрита при спецоперация на полицията в Каз...