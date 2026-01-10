Първи вицове за еврото и 10 въпроса, които мъчат българите

"Колко струва килограм домати?"

"Едно евро."

"Е, това е скъпо!"

"Ама нали беше 2 лева, бе, човече?"

"Да, ама вече сме в еврозоната, брат!"

...

Днес ми дойде майстор за мазилка с фланелка с надпис: "Да запазим лева!". Попитах го колко взима на квадратен метър? Каза - "20 евро!"

...

Топ банкери направили задълбочен анализ са стигнали до извода, че който не е имал левове, няма да има и евро...

Българинът преглъща по-лесно всяка промяна като я гарнира с вицове. Анекдоти за смешни или нелепи ситуации с евро заливат медиите и социалните мрежи, след като от 1 януари 2026 г. започна постепенното преминаване към новата валута. Първите дни на разплащане с двете валути преминават под знака на голямото пресмятане. Левът все още е господар в портфейлите, но силно преобладават разплащанията с банкови карти. Изплащането на първите пенсии в евро, което започна на 7 януари, ще даде мощен тласък на навлизането на новата валута в обращение.

От България се изтеглят тонове стотинки, а служителите в банките, които броят левовете на машини, са принудени да носят маски, за да се предпазят от патогените по банкнотите. Българите извадиха пари от дюшеци, дюшемета и дувари, сред тях има дори мухлясали каймета с левчета, скрити за „черни“ дни. Засега процесът върви нормално, макар и съпътстван от лек хаос. Страховете са много повече от реалните проблеми. Куриози не липсват въпреки масовата информационна кампания, в която експерти отговарят на всякакви въпроси, свързани с еврото.

1 . Ужас! Валидни ли са големите купюри?

Жена в София опитала да купи стек цигари с едра банкнота от магазин на голяма верига. „Извадих 200 евро да платя, касиерката погледна ужасено и каза: „Няма да ги взема“. Аз я питам: добре, защо, нали от Нова година вече сме в еврозоната? Тя ми отговори – ами аз не ги познавам“, разказва потърпевшата клиентка. Продавачите все още не разпознавали всички купюри, а и в конкретния случай не разполагали с достатъчно евро за ресто, съобщава БНТ.

Такъв проблем е имало и в Хърватия, когато страната премина към еврото в началото на 2023 г. Там търговците не желаели да приемат евро банкноти от 200 и 500 евро защото не знаели дали са законно платежно средство. През 2016 г. Европейската централна банка обяви, че спира емитирането на банкноти от 500 евро и новата серия „Европа“ не включва този номинал. Но банкнотите от 500 евро, които все още са в обращение, остават законно платежно средство, припомня „Труд“.

2. Как да спасим стотинките от буркани и чекмеджета

Забравени стотинки в буркани, касички и чекмеджета, изпуснати монети, скрили се под дивана или в джобовете на старо палто. Тези сюжети присъстват във всеки дом. Но сега големият въпрос е има ли шанс да спасим стотинките?

В последните месеци в големите магазини имаше автомати за обмяна на монети срещу ваучер за пазаруване. Сега обаче такива не се намират.

Читатели на “Труд news” сигнализират за продавачи, които отказват да приемат стотинки. Още преди Нова година хора правели едри покупки, които искали да плащат със стотинки. „В нашия обект имаме кутия за дарение и започнаха да пускат стотинките там. Не приемаме повече от 50 лева на стотинки, защото няма къде да ги съхраняваме и се образува огромна опашка“, каза пред Нова тв Ния Иванова, управител на голям магазин.

Експертите изчисляват, че за събирането на всички 7 700 тона стотинки в България са нужни десетки товарни влакови композиции или стотици тирове. „В момента стотинките се взимат от БНБ и се прибират за унищожаване. Процесът е сериозно предизвикателство“, коментира пред Нова тв банкерът ЛЕВон Хампарцумян, когото в социалните мрежи вече наричат ЕВРОн.

След 1 януари влезе ограничение за максимум 50 монети, с които можем да платим.

3. Защо евромонети с един и същи номинал са различни на външен вид?

„Като отидем в Гърция, ще трябва ли да обменяме нашето евро за тяхното? Ще можем ли после да го харчим у нас? Защо евромонети с един и същи номинал са различни на външен вид и дали не са фалшиви?“

Тези въпроси мъчат българи, които са пропуснали да се информират, че всяка държава има „свои“ евромонети, но валидни за разплащане в цялата еврозона.

Серията евромонети се състои от осем номинала: 1, 2, 5, 10, 20 и 50 цента, 1 евро и 2 евро. Всички евромонети имат обща лицева страна (стойност и карта на Европа) и различна национална страна на всички 21 държави-членки на еврозоната (Австрия, Белгия, България, Германия, Франция, Италия, Испания, Финландия, Гърция, Ирландия, Португалия, Нидерландия, Словакия, Словения, Кипър, Малта, Литва, Латвия, Естония, Люксембург, Хърватия). Националната страна носи нейни символи, герб или забележителности. На нея е посочена и емитиращата държава. Всички евромонети, включително и „българските“, могат да бъдат използвани навсякъде, където се извършват разплащания в евро. Това важи и за държави и територии извън еврозоната, където еврото е официална или широко приета валута, като например Ватикана, Андора, Монако, Сан Марино, Черна гора, Косово, както и в отвъдморски територии на държави – членки на ЕС - Гваделупа, Мартиника, Френска Гвиана, Реюнион, Майот, Сен Пиер и Микелон, Канарски острови.

4. Рестото, моля!

Инцидент беляза работата на голям хипермаркет в Горна Оряховица само ден след официалното приемане на еврото в България. Клиент, представящ се за член на организацията “29 народен контрол“, блокира една от касите в обекта, отказвайки да приеме рестото си в новата национална валута. Мъжът разпространи видео в социалните мрежи, в което заявява, че според закона рестото трябва да се връща в лева до края на януари. Според Закона за въвеждане на еврото обаче в периода на двойно обращение търговците са длъжни да връщат рестото в евро, а връщането на старата валута е допустимо като изключение при липса на достатъчна наличност от евро.

Практиката през първата седмица на двете валути обаче показва, че най-често се връща такава валута, с каквато се е разплатил потребителят.

От 1 януари сумите на касовите бележки излизат в евро. Касовите апарати на повечето магазини показват в двете валути не само дължимата сума, но и рестото. Внедрената в една от големите търговски вериги система показва стойността на покупката в лева и я превръща в евро, за да придобие клиентът представа какво трябва да е рестото му.

Един от най-колоритните случаи от началото на седмицата е регистриран в Дупница. Докато касиерите работят под стрес с две валути едновременно, дупничанин изненадал персонала с екзотичното желание да плати сметката си с... швейцарски франкове, съобщава „Вяра News“.

В опит да се справят с валутния хаос, в търговски обект в района на жп гарата в града се появиха “две каси“ – една за евро и една за лева. Решението предизвика гнева на клиенти. “Не е редно по закон! Длъжни са да приемат парите ми на всяка каса“, коментира ядосана дупничанка.

Задължени ли са търговците да водят „каса евро“ и „каса лева“ в периода на двойно обращение през януари 2026 г.? Обяснението от НАП е: „От датата на въвеждане на еврото – 1 януари 2026 г., търговците са задължени да регистрират и отчитат продажбите в търговските обекти в евро и евроцентове, т.е. продажбите ще се фискализират само в евро.

Служебните операции във връзка с отчетността на касата на фискалното устройство (ФУ)/ИАСУТД ще бъдат само в евро. Тъй като потребителите ще могат да плащат и в лева, в касата на ФУ/ИАСУТД ще има банкноти и монети, както в лева така и в евро.

При осъществяване на контрол в търговските обекти от органите по приходите, съпоставката между отчетената чрез ФУ/ИАСУТД наличност и фактическата касова наличност ще се извършва като левовата наличност се превалутира в евро съгласно правилата на Закона за въвеждането на еврото в Република България“.

5. Търговци се объркаха – да умножават или да делят?

„Странни“ грешки в смятането направиха някои търговци в първите дни на въвеждане на еврото. За леко или направо двойно повишаване на цените съобщи изпълнителният директор на Българската национална асоциация "Активни потребители" Богомил Николов пред Нова телевизия.

Той даде за пример хляб "Франзела Симид" (300 гр.), закупен от голяма търговска верига. На 31 декември 2025 г. цената му е била 0,89 лв. (0,46 евро), а на 2 януари 2026 г. същият артикул вече е струвал 0,61 евро (1,19 лв.). Това е скок от 33% само в рамките на два дни - нещо, което трудно може да бъде обосновано.

Още по-фрапиращи случаи има в онлайн магазини. Подаден е сигнал за драстично поскъпване на пластмасови кутии за съхранение на дрехи и вещи. Те са стрували 5,23 евро на 1 януари, а на следващия ден вече се предлагат за 10,22 евро – т.е. двойно повече. Има и сигнал за поръчка от популярна верига за пици. При обявена сума от 9.58 евро (18,75 лв.) цената е била калкулирана на 36,67 евро - почти двойно над реалната стойност в левове и четири пъти над коректния курс. "Това вероятно е техническа грешка, но потребителите трябва да отварят очите си на четири", каза Николов за този случай. Сигнали има и от страна на търговците. „От август сме с менюта с две цени. Интересна тенденция в последно време е, че клиентът оставя 50 лева, ако сметката е 50 евро - или не е видял, или хитрува. Но това са пробойни. Връщане в лева, връщане в евро, всеки се опитва да спекулира. Тепърва ще има интересни случки“, коментира шефът на Асоциацията на заведенията Ричард Алибегов.

При необосновано завишение на цените, което е констатирано по време на проверки на представители на Националната агенция за приходите (НАП) и Комисията за защита на потребителите (КЗП), на собствениците на обектите се връчват актове за нарушенията. Глобите са от 5000 лв. до 100 000 лв., а при повторно нарушение – от 10 000 лв. до 200 000 лв.

6. Защо банките ни делят на свои и чужди?

Такса за „чужди“ клиенти, дошли да обменят левове, налагат в някои банкови клонове. Има случаи и направо да откажат чейнч, ако посетителят си държи парите в друга банка.

В репортаж на БНР ясно се чува как служител на банка иска такса от 15 лв. или 7.67 евро за обмен на левове от потребител, който не е техен клиент, защото "току-що им излязла новата тарифа". В друга банка потребители посочват, че им е поставено ограничение за обмяна до 5000 лв., при това само ако са клиенти на банката.

Масово от хора, които искат да обменят левови суми, без да са клиенти на банката, се иска попълването на цял куп от специални декларации с лични данни и обяснение за произход на парите. Това се оказва и една от причините за огромните опашки пред повечето банкови офиси в първия работен ден в понеделник. На други места попълване и подаване на декларации са искани само за обмяна на суми над 1000 лева, пише „Сега“.

Нарушение на Закона за въвеждане на еврото е търговски банки да налагат такси или да поставят други ограничения върху обмена на левове в евро от 1 януари. През първите 6 месеца на 2026 г. търговските банки трябва да обменят безплатно и в неограничено количество банкноти и монети от левове в евро по официалния валутен курс 1.95583 лв. за евро. Единственото законово ограничение е за суми над 30 000 лв. на една трансакция - в този случай смяната може да стане след предварителна заявка от 3 работни дни.

От репортаж на Нова тв става ясно, че има банкови клонове, които поставят лимит и на стотинките за обмен - до 100 броя. Други банки пък налагат такси за броенето им.

Същевременно има и банки, в които не се изискват никакви документи при обмяна на левове в евро и не се начисляват такси, независимо дали лицето е клиент или не.

Общо за всички банки остава ограничението, че физическите лица могат да обменят до 1000 лева на каса. При юридическите лица процесът изглежда по-добре организиран и преминава с по-малко затруднения.

Различните практики пораждат въпроси доколко еднакво и последователно се прилага законът във всички банки в страната, особено в първите дни от въвеждането на еврото.

„Желателно е обмяната да стане в банката, в която хората имат сметки, депозити или карти, за да се спестят стъпките по процедурите по верификация, "опознай своя клиент" и деклариране на произход на средствата и така процесът да протече по-бързо“, препоръчва пред БНР Васил Димитров, директор "Приемане на еврото“ в една от големите търговски банки у нас. Той уточни, че още от ноември на уебсайтовете на банките и в банковите офиси са публикувани QR кодове, които насочват към необходимите формуляри за попълване при обмен на валута от физически лица - неклиенти.

По повод ограниченията на сумите за обмен на левови банкноти и монети от БНБ заявиха пред Нова тв: "Банките не може да установяват друг лимит, освен посочения в Закона за въвеждане на еврото. Лимит по отношение на броя на монетите и сумата за обмяна, който не е обусловен от законова разпоредба, е недопустим".

Сигнал от български гражданин разкри и друг проблем. При опит да внесе 1400 лв. по сметка след 1 януари потребителят забелязал, че банката е използвала обменен курс 1,965 вместо официалния 1,95583.

Друга ситуация се наблюдава в Кюстендил. Банкоматите в града работят нормално, заредени са с новата валута и приемат вноски в лева, но пред клоновете на банките се извиват опашки. Наблюденията на банковите служители показват, че на касите се редят предимно възрастни хора, които не смеят да ползват автоматизираните услуги и предпочитат да обменят парите си лично на гише, съобщава „Вяра News“.

7. Има ли телефонни измамници?

Зачестяват опити за финансови измами, свързани с еврото, предупреждават експерти. Измамниците се представят за служители на банки или платежни платформи. Те използват мобилни приложения за комуникация и внушават на жертвите, че е необходимо “спешно” превалутиране или актуализация на сметки. Нова тв разказа за случай в Русе, който се разиграва малко преди коледните празници. Давид получава пропуснато обаждане от чуждестранен номер. Тъй като често комуникира с хора от чужбина по работа, той решава да отговори. Почти веднага му е върнато обаждане, а от другата страна на линията мъж с лош английски се представя за служител на платежната платформа. “Казаха ми, че заради преминаването към еврото е необходимо да бъде обновен моят акаунт. Това веднага ми направи впечатление, защото известната платформа за разплащане вече беше превалутиралa сметките още преди 1 януари и беше уведомила клиентите си директно в приложението”, разказва потърпевшият. Измамникът иска данни от банковата карта, като настоява жертвата да “потвърди” първите цифри на номера й. От полицията в Русе обясняват, че случаят не е единичен.

8. Как плащаме фиша за тотото

Тотоманиаци останаха изненадани, че в първия ден на новата година не могат да си пуснат фиша, заплащайки с лева. В Закона е записано, че за хазартните игри не важи двойното разплащане през януари и всички залози, включително и за тотото, се правят само в евро. Гаф с валутата и датите на сайта на Българския спортен тотализатор предизвика объркване около джакпота на играта 6/49. На сайта на тотализатора превалутираният джакпот е бил обозначен в "лева", въпреки че сумата следва да е в евро. Паралелно с това е била посочена и некоректна дата за теглене - 1 януари, въпреки че тегленето е било изтеглено по-рано, на 31 декември. До края на същия следобед джакпотът в играта 6/49 е бил обявен като "3 530 000 лева". Информацията е била коригирана след 17 часа и сумата вече е изписана като "3 530 000 евро".

9. В магазините мърморят: Ние чейнчбюра ли сме?

Петър е сред първите клиенти в магазина на 1 януари. Влязъл е да си си вземе баничка. Плаща я с банкнота от 100 лева. Трудно му върнали ресто, но в крайна сметка се намерило евро.

„Клиентите ни взеха за чейнчбюра“, оплакват се търговци. В големите вериги касиерите са под обсада - хората плащат дори дребни покупки с банкноти от 50 и 100 лева. Това превръща магазините в своеобразни обменни бюра и често води до липса на евро за ресто, въпреки че търговците се стараят да поддържат наличности.

На столичния Женски пазар, където алъш-веришът върви повече от век, търговците и купувачите трудно се адаптират към еврото. Но Фатме се е снабдила и с двете валути и сергията й е изрядна. Рестото обаче изчислява трудно. „Можеш ли постоянно да гледаш тоя телефон като имаш клиенти? Телефонът угасва, после трябва пак да го пускам. Падна ми батерията от студа, аз какво да направя! И български ми дават, и лева ми дават - всичко приемам“, обяснява продавачката пред бТВ.

10. Ще удължат ли срока за двете валути

Сензационна новина се появи в медиите, като за източник на информацията се цитира „топ експерт“. Според нея България може да се превърне в първата страна-членка на Единния валутен механизъм в ЕС, която няма да се вмести в предварително заложения преходен и паралелен период за цялостно използване на еврото и вкарването му в обращение в икономиката като единствена валута. Това означава, че транзитното ползване едновременно на левове и евро до края на януари може да се удължи с още две седмици или цял месец, пише Lupa.bg. Според медията от тази седмица са започнали съвещания на най-високо ниво, за да се вземе решение как да се процедира. А причината е изключителното затруднение, което търговците и работещите в сферата на услугите изпитват със законовото разпореждане да връщат ресто в евро, дори когато им бъде платено в лева.

За да се стигне до удължаване обаче, ще се наложи и промяна на Закона за въвеждане на еврото и по-конкретно поправка в член 24, който гласи: "От датата на въвеждане на еврото в Република България за период от един месец банкнотите и монетите в левове продължават да бъдат законно платежно средство на територията на Република България (период на двойно обращение на лева и еврото)“.

Какво показва чуждият опит?

Последната страна, влязла в Еврозоната преди България - Хърватия, през 2023 г. е имала едва две седмици транзитен период за изваждането на куната напълно от обращение и вкарването ударно на еврото е продължило само до средата на януари.

„До две седмици всичко ще бъде наред и ще свикнем с еврото. Дори да е имало някъде малки проблеми, те са просто защото ние всички сме хора и не всички са експерти“, заяви бившият заместник-министър на финансите и член на фискалния съвет Любомир Дацов пред „Дарик“. По думите му, няма причина да очакваме системата да не работи и да се нуждаем от по-дълъг период на адаптация.

Над 36% от левовата наличност в обращение е прибрана в БНБ. Няма да се наложи да удължаваме срока след 31 януари, заяви в сряда Владимир Иванов, председател на Координационния център за еврото. Той бе категоричен: „До 25 януари левовете ще са в вече в БНБ“.

