Еврото дойде, рестото изчезна! Малките магазини под натиск

Осем дни след въвеждането на еврото в България промяната вече не е абстрактна тема от икономическите анализи, а ежедневна реалност на касата. Докато официалните институции говорят за стабилност и дългосрочни ползи, дребните търговци и клиентите им се сблъскват с далеч по-прозаичен проблем - връщането на ресто.

Магазинът, който се превърна в обменен пункт

В малък хранителен магазин в Монтана еврото е било посрещнато със смесени чувства още преди 1 януари. Собственикът Камен Аврамов е предупреждавал, че най-голямото предизвикателство няма да са касовите апарати или етикетите, а именно рестото. Осем дни по-късно опасенията му се потвърждават напълно, съобщава Нова телевизия.

По думите му само смяната на етикетите е отнела около три дни - първо в евро, после и в левове. Магазинът е отворил още в първия ден на новата година, но с намалено работно време, за да може персоналът да свикне с двойните цени и новите разплащания. „На теория всичко е ясно, но на практика нещата изглеждат съвсем различно“, обобщава той.

Касата под напрежение и чакане за ресто

Първите дни след въвеждането на еврото магазинът често е приличал повече на обменно бюро, отколкото на квартален търговски обект. Клиенти са плащали с банкноти от 50 и 100 лева, очаквайки ресто в евро. „Имаш ограничен ресурс - до обяд връщаш, после вдигаш ръце и чакаш нови пари“, разказва Аврамов.

Най-дефицитни се оказват дребните евро монети - 1, 2 и 5 евроцента, както и банкнотата от 5 евро. Когато липсват, търговците са принудени да връщат ресто с повече монети, които бързо се изчерпват. В резултат някои клиенти чакат по 10 минути само за да получат точното си ресто, което допълнително изнервя и двете страни.

Левовите стотинки - новият товар

Към проблемите с еврото се добавя и наследството от старата валута. В магазина вече са се натрупали между 15 и 16 килограма български стотинки, които предстои да бъдат обменени в банка. „Ако искате, елате с камера, когато ги носим - да видим колко време ще отнеме и как ще реагират“, шегува се собственикът, но зад усмивката личи умора.

Този допълнителен ангажимент означава още време, още чакане и още разходи – неща, които за малкия бизнес тежат повече, отколкото за големите търговски вериги.

Клиентите между лева и еврото

Анкета сред жители на Монтана показва, че двойното обращение все още обърква ежедневното пазаруване. Част от хората съзнателно плащат само с левове, за да ги изхарчат докрай. Други комбинират двете валути според това какво имат в портфейла.

Рестото често се връща в левове, макар по правило да трябва да е в евро - най-вече заради липсата на дребни монети. Повечето клиенти признават, че внимателно проверяват полученото, а някои разчитат на бързи сметки наум, вместо на приложения и калкулатори. Масова паника няма, но напрежението е осезаемо.

Докато големите икономически ефекти от еврото тепърва ще се измерват, за малките търговци най-реалното изпитание остава простата математика на касата. И поне засега именно рестото се оказва най-голямото предизвикателство на новата валута.

