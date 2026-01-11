Караджов: Обмяната на левове върви гладко, но на места свършва еврото

Процесът по обмяна на левове в евро набира скорост, като интересът е особено силен в малките населени места. Държавата отчита високи обеми и липса на сериозни нарушения, но признава и за конкретно затруднение, което се появява на места. Уверенията са, че то ще бъде овладяно с административни мерки още през следващите дни.

Над 30 млн. лева за седмица и силен интерес

Над 30 млн. лева вече са обменени в евро през Български пощи само за една седмица, а за следващата са заявени нови около 26 млн. лева. Това съобщи министърът на транспорта в оставка Гроздан Караджов, като подчерта, че процесът протича спокойно и бързо, особено в населените места без банкови клонове. По думите му именно там пощите поемат ключова роля, а интересът е най-висок сред възрастните хора.

„С гордост и с огромна благодарност към пощенци мога да отбележа, че процесите на обмяната на лева в евро преминават безпроблемно и доста бързо се случва тази услуга. Няма констатирани сериозни нарушения. Български пощи се справя много добре“, заяви Караджов. Той определи интереса като „много здравословен, хубав и добър“, особено в по-малките населени места.

Министърът обърна внимание и на предварително заявените по-големи суми. „За една седмица над 30 милиона лева сме обменили вече и интересното е, че за следващата седмица има заявени приблизително 26 милиона нови средства – това са суми над 1000 лева, извън по-малките, които не се заявяват“, посочи Караджов.

Пенсиите се изплащат спокойно, проблемите се решават на място

По думите на министъра изплащането на пенсиите върви нормално и без напрежение. „Изплащането на пенсиите не е нещо извънредно и, както очаквахме, минава спокойно“, каза той. В отделни случаи, като този в Караисен с пенсиониран служител или в Стамболово, където пощенският служител се е разболял, проблемите са решени чрез назначаване на заместник, който временно поема касовите функции и изплащането на пенсиите.

Караджов подчерта, че системата е подготвена да реагира при подобни ситуации и не се допуска прекъсване на услугите за хората.

Единственият проблем – недостиг на евро в следобедните часове

Министърът открито посочи и единственото реално затруднение, което се проявява на места. „Единственият проблем, който беше предвидим, е че следобед на някои места свършват банкнотите и монетите в евро и няма възможност да се обменя“, обясни той. По думите му това създава временен дефицит на оборотни средства за следващия ден.

Решението вече е подготвено. „Веднага вдигаме лимита за следващия ден, а още в сряда Министерският съвет ще увеличи лимита на този оборотен кредит. Аз подписах такъв доклад в петък“, заяви Караджов, като уточни, че така ще се избегнат повторни затруднения.

Търговците работят с евро, проверки на място

Министърът отбеляза, че търговците се справят с новата валута и гражданите масово получават ресто само в евро. „Вчера лично аз пазарувах – и с левове, и с евро, нарочно, за да видя каква ще е реакцията. Навсякъде до последния цент ми върнаха ресто в евро – в плод и зеленчука, в магазина и в една сладкарница“, разказа Караджов. По думите му с всеки изминал ден търговските обекти са все по-добре снабдени.

Във връзка със сигнал за необосновано поскъпване на цени на летището в София министърът заяви, че ще направи лична проверка още утре. Той коментира и ситуацията със стачката на гръцките фермери и блокадата на границата с Гърция, като подчерта, че стачката е прекратена в петък и към момента няма данни за ново напрежение.

