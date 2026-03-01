Дечев проговори за метлата в МВР. Започват и проверки

Служебният вътрешен министър Емил Дечев проговори за масовото уволнение на полицейски началници в страната. Сменени са 23 от 28 шефове на областни дирекции на МВР. Останалите петима за момента остават, обяви Дечев в предаването „На фокус” по Нова тв.

„Дебело ще подчертая, че и новите не трябва да се считат за непоклатими. Ако видим нарушения на закона, няма да ни попречи и тези нови да сменим”, каза Дечев. „За да се направят честни, законосъобразни избори, трябва да имаме доверие в директорите на областните дирекции”, продължи министърът. Той потвърди, че ще има промени и в ръководствата на районните управления.

„Аз и моят екип имаме план за работа във връзка с изборите. Този план е стартиран. В петък сутринта в ГДНП предстои национално съвещание, вървим по план”, каза Дечев.

Още от ден първи знаех, че ще има атаки, заяви Дечев. Така той коментира проверките на прокуратурата заради случая Петрохан-Околчица. "Дори и да искам, аз нямам право да се намесвам в разследването", заяви министърът

"Атаките няма да ми попречат да организирам изборите", категоричен бе той.

Министърът също посочи, че ще има проверки и в райони управления.

"Отговорността за честни избори носят МВР, областните управители и политическите партии, защото те участват в създаването на изборните комисии на всички нива", добави Дечев.

