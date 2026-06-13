Работа в сферата на финансите и банковото дело: позиции, заплати и реални възможности за развитие
Динамиката на пазара на труда показва засилено търсене на кадри в големите градове
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Динамиката на пазара на труда показва засилено търсене на кадри в големите градове
Модерното онлайн решение дава възможност за още по-бързи и сигурни онлайн плащания
Банката спечели общо 7 приза в престижните категории за България, Хърватска, Унгария, както и за Централна и Източна Европа
Схемата е установена в хода на проведено разследване
Гаранционната програма на банката въвежда още улеснения за погасяването на вече отпуснатите заеми в подкрепа на засегнатите от пандемията от COVID-19
През последните години TBI Bank доказа, че прави всичко това и резултатите са налице
Премиум банкирането ще се фокусира изцяло върху нуждите и желанията на клиентите чрез индивидуална грижа в управлението на личните финанси, запазване...
Хинко Хинев се присъединява към TBI Bank като ръководител отдел „Бизнес банкиране“
За трета поредна година Пощенска банка е носител на отличието от престижния международен конкурс World Finance Banking Awards
Това е абсолютно възможно с помощта на мобилното банкиране, предоставящо свободата без лични контакти да извършим финансовите си операции през месеца
Прокуратурата в Благоевград внесе в съда обвинителен акт срещу Атанас Драговчев от с. Баня, който е син на бившия управник на селището. Делото започва...
Гражданите спестиха 1,144 млрд. лв. за три месеца Кредитирането се раздвижи. След няколко месеца на спад през март общият обем на отпуснатите от банк...
Телефонът става основно средство за плащане Интересът към безконтактната услуга изпреварва монтирането на ПОС устройства Нестандартни плащания са но...