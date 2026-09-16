Гигантска верига кафенета отваря още обекти у нас

Най-голямата верига кафенета в Източна Европа – 5 to go, ускорява експанзията си в България. Компанията вече има 8 работещи обекта в София, Русе, Варна и Златни пясъци, а до края на годината планът е броят им да достигне 15.

Предстои откриването на още две локации, като паралелно с това компанията активно търси възможности за навлизане в нови градове и райони с висок човекопоток, пише Money.bg

Пловдив е следващата голяма цел

Пловдив е сред градовете, които са във фокуса на следващия етап от развитието на 5 to go у нас.

„Пловдив определено е един от следващите важни градове в плановете ни за разрастване и вече работим по конкретни възможности там“, посочват от компанията.

София също остава основен приоритет, тъй като според веригата столицата продължава да има значителен потенциал за развитие.

Плановете не се ограничават до двата най-големи града. 5 to go проучва възможности и в други населени места, както и за обекти в близост до университети, офис зони, търговски центрове и ключови градски точки с интензивен човекопоток.

„Нашият подход не е просто да отваряме обекти във възможно най-много градове“, подчертават от компанията. Целта е да бъде изградено достатъчно плътно присъствие на всеки пазар, на който марката навлиза, да се повиши разпознаваемостта й на местно ниво и да се създаде стабилна и устойчива франчайз мрежа.

Интерес към модела има и от страна на местни предприемачи.

България с инвестиционен фокус от над 500 000 евро

Експанзията у нас е част от по-голяма международна стратегия. За развитието на мрежата в България през тази година са предвидени над 500 000 евро.

„Виждаме България като стратегически пазар за 5 to go“, заявяват от компанията.

Моделът, който се прилага у нас, е сходен с този в Румъния – основно чрез франчайз обекти, допълнени от няколко собствени кафенета. На по-късен етап част от тях също могат да бъдат прехвърлени на франчайз партньори.

„Планът ни е да развиваме българския пазар чрез бизнес модел, сходен с този, който прилагаме в Румъния – основно чрез франчайз обекти, наред с няколко собствени кафенета“, казва съоснователят на 5 to go Раду Савопол.

Амбицията е България да се превърне във втория най-важен пазар за веригата след Румъния, а мрежата у нас да надхвърли 100 обекта през следващите няколко години.

От Румъния към цяла Източна Европа

5 to go е основана през 2015 г. от Раду Савопол и Лучиан Бъдилъ. За 11 години компанията се превръща в лидер на румънския пазар с над 800 локации и около 55% пазарен дял.

Веригата е сред най-големите кафе брандове в Европа, като освен в Румъния и България вече има присъствие и в Република Молдова и Ирландия.

Целта на компанията е марката да се превърне в една от най-разпознаваемите и предпочитани в България в сегмента на кафето и кафе културата.

Малко кафе, голяма експанзия

Основата на концепцията е комбинация от бързо обслужване, достъпни цени и кафе, като акцентът е върху компактни обекти с площ от около 20–30 кв. метра.

Новите кафенета в България се изграждат според актуалните дизайнерски стандарти на веригата – формати 2.0 и 3.0, които залагат на модерна и функционална среда.

Франчайзът ще бъде основният двигател на растежа на 5 to go у нас. Ориентировъчната инвестиция за напълно оборудван и готов за работа обект е между 20 000 и 25 000 евро в зависимост от площта.

Така моделът дава възможност и на български предприемачи да развиват собствен бизнес под марката.

5 to go влиза и в магазините

Паралелно с разширяването на кафенетата компанията засилва присъствието си и в българския ритейл сектор.

Навлизането в търговската мрежа започва през май 2025 г. чрез партньорство с кварталните магазини Minimart и местен дистрибутор.

В момента ритейл сегментът формира около 6% от бизнеса на компанията. Очакванията са този дял постепенно да нарасне.

„Виждаме ритейл сегмента като важен допълващ канал за растеж на 5 to go както в България, така и на останалите ни международни пазари“, посочват от веригата.

В средносрочен план компанията оценява като реалистична възможността ритейлът да достигне двуцифрен дял – потенциално между 10 и 15% от бизнеса, в зависимост от потребителската реакция, дистрибуционните партньорства и темпа на разширяване.

Амбицията е ясна – от 8 кафенета днес до над 100 обекта в следващите години, като България да се превърне във втория ключов пазар на 5 to go след Румъния.