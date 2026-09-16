„АмонРа Енерджи“ поема сервиза на батериите на JA Solar у нас

Новината беше обявена на 16 септември по време на българското издание на JA Solar Roadshow 2026 в София. Над 100 инсталатори, проектанти, инженери и специалисти от енергийния сектор разгледаха най-новите решения на производителя за съхранение и интелигентно управление на енергията. „АмонРа Енерджи“ е ексклузивен дистрибутор на батерийните системи на JA Solar за българския пазар.

България в европейското турне на JA Solar

Мобилният шоурум на JA Solar тръгна на европейско турне в началото на септември, като преди София премина през Полша, Унгария и Румъния. По официалния маршрут България е четвъртата държава, но петата отделна спирка на камиона, тъй като в Полша бяха проведени две събития. След София турнето продължава към Словения, Италия, Германия, Австрия, Франция и Испания.

Партньорството между двете компании беше обявено още през юни, когато „АмонРа Енерджи“ стана ексклузивен дистрибутор за България на батерийните системи на JA Solar. Българската компания вече работи по над 35 обекта с инсталирани батерии на производителя.

Над 35 обекта вече работят с батериите

Сред основните акценти в соларния камион бяха BESS системите JAPlanet и JAGalaxy, както и решенията за интелигентно енергийно управление. Посетителите имаха възможност да разгледат оборудването отблизо и да получат техническа информация за приложението му в различни типове соларни проекти.

„Спряхме се на JA Solar заради сигурността, която компанията предлага. Тя има процедури за контрол на качеството и предоставя висок клас батерии на конкурентни цени. Създадена е преди 21 години и е сред 4-те най-големи производители в света“, коментира Кирил Белелиев, член на Борда на директорите на „АмонРа Енерджи“.

По думите му за компанията е важно не само оборудването, но и какво се случва след неговото инсталиране. Именно затова „АмонРа Енерджи“ поема сервизната поддръжка на батерийните системи на JA Solar в страната.

Гаранцията обхваща всички компоненти

Кирил Белелиев посочи като едно от важните предимства на JA Solar гаранционните условия. Според него производителят е сред малкото компании, които предоставят гаранция за всички компоненти в батерийната система, а не единствено за самата батерия.

При други производители проблем в съпътстваща система, например охлаждането, който впоследствие доведе до повреда на батерията, може да стане причина гаранцията да не бъде призната. „Ние поемаме ангажимента да покриваме тези рискове. Производителят гарантира всички елементи в батерията. Заедно с тях изградихме специална структура за бърза реакция, чрез която търсим решения, а не оправдания или виновни“, поясни Белелиев.

От доставката до сервизната поддръжка

Новият ангажимент разширява ролята на „АмонРа Енерджи“ от дистрибутор на оборудването до компания, която осигурява и последващата сервизна поддръжка. Това е особено важно при батерийните системи, при които надеждната работа на охлаждането, управлението и останалите компоненти е пряко свързана с ефективността и експлоатационния живот на цялата система.

„АмонРа Енерджи“ е първата фотоволтаична компания, допусната до търговия на пазара BEAM на Българската фондова борса. Дружеството има присъствие в България, Румъния, Сърбия, Северна Македония, Украйна и Гърция и предлага оборудване и решения за соларни системи за собствено потребление, индустриални проекти и производство на електроенергия.