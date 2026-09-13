Как да удължите живота на автомобилните си гуми: Полезни съвети за поддръжка
Автомобилните гуми са единствената точка на контакт между автомобила и пътя
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Автомобилните гуми са единствената точка на контакт между автомобила и пътя
Това са най-надеждните автомобили
MVB Truck & Bus Bulgaria разширява присъствието си в Североизточна България и залага на иновации и партньорство с бизнеса
Какво е нужно на един асансьор, за да бъде изправен и безопасен?
G22 е първият от G-серията с улеснени сервизни дейности в домашни условия
Френски индустриалец закупи луксозните съдове от колекцията на Симеон Сакскобургготски
Собственикът обяви 2000 лева награда за информация за джамбазите
Най-новата услуга за гостите на комплекс „Бялата лагуна" по Добруджанското Черноморие е сервиз на плажа. С нея домакините дават възможност на своите т...
Има проблеми с психиката, смята съперник Поредният провал на Григор Димитров разочарова и най-верните му фенове. Този път обаче той не се скри и гово...
Схема за изнудване на автомонтьори разкриха столични криминалисти. В нея е намесено името на пловдивския полицай от 1-во РУП Даниел К., който бил близ...
Голямата ни победа е, че инвестирахме в кризата, казва собственикът Цветан Цветанов Сервиз "Супер Дизел", локализиран на Околовръстен път 70, малко с...
София. Маскирани и въоръжени мъже са нахлули през нощта в автосервиз на „Околовръстно шосе" в квартал „Павлово". По непотвърдена информация нападатели...
Търговище. Дами от пенсионерски клубове ще разкрасяват Търговище. По традиция хората от третата възраст ще се включат в Седмицата на Земята със засажд...
София. 55 автосервиза наказа Столична община заради редица нарушения. Според инспекторите част от фирмите извършвали ремонти извън определените за дей...
Нова услуга, ексклузивно за притежателите на модела 508 в България, предлага Peugeot - ползване на персонален сервизен асистент в рамките на 5 г. Пре...